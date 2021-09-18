На днях Кабмин утвердил и передал в парламент проект бюджета-2022. Об основных параметрах этого документа мы уже писали. Готовится существенное увеличение финансирования силовиков на фоне мизерного роста зарплат и пенсий.

Но это - далеко не все. На самом деле проект достаточно объемный, причем, если основные расходные статьи всегда на виду, но "незначительные" часто выпадают из поля зрения общественности. Поэтому традиционно в бюджет «зашивают» сюрпризы, как это было, к примеру, с президентским фондом на миллиард, который появился в бюджете специально под выборы по указке тогдашнего президента Петра Порошенко.

Да и в целом по расходный статьям прослеживается немало интересного. По некоторым финансирование планируют увеличивать, по другим, наоборот, прикрутят, вплоть до нуля.

Разбирались, кому в следующем году дадут больше денег, а кого, наоборот, урежут в расходах.

Меньше на законотворчество, больше - на санатории

Начнем с государственных органов, которые в последние годы финансировались более чем щедро.

Проект бюджета-2022, на первый взгляд, выбивается из общей тенденции последних лет - идет сокращение финансирования и по Верховной Раде и по Госуправлению делами.

Впрочем, тут есть нюанс. Снижение финансирования на госорганы традиционно закладывают в проекты бюджетов последних лет. Это подается как "сокращение расходов на госаппарат". Но затем в процессе голосования во втором чтении цифры практически всегда корректируются в большую сторону. Или же рост финансирования проводится в течение года отдельными правками к закону о бюжете. Не исключено, что так будет и в этот раз.

Но пока - минус по финансированию.

К примеру, по парламенту хотят урезать расходы, по сравнению с этим годом, на 7,6% или больше 215 млн гривен - до 2,6 млрд.

При этом расходы на законотворческую деятельность сокращаются еще больше - на 18,8%, тогда как техническое и материальное обеспечение Рады, обслуживание, наоборот, будет финансироваться более щедро - плюс 6,5% или почти 76 млн гривен.

Госуправление делами профинансируют в 2022 году более чем на 2,85 млрд гривен, и тут тоже снижение, по сравнению с этим годом - на 11,8% или почти 380 млн гривен. На 12% планируется сократить расходы на аппарат управления делами (до 2,8 млрд), на 14,9% - на обслуживание и материально -техническое обеспечение Офиса президента.

При этом резко вырастают расходы на санатории и другие оздоровительные учреждения ДУСи - на 46,8% - до более чем 180 млн.

На 18,7% (до 1,16 млрд) планируется увеличить финансирование по статье "предоставление медицинских услуг".

На 10% увеличат финансирование по статье "научная деятельность в сфере госуправления, стратегических проблем внутренней и внешней политики и по вопросам посредничества и примирения при решении коллективных трудовых споров". Кого «мирят» в Офисе президента и в чем суть «научной деятельности» не совсем понятно, но почти 100 млн гривен в год на это уйдет.

При этом финансовая поддержка от президента учреждениям культуры и искусства резко сократится - на 65,6% по сравнению с этим годом (до 73,2 млн).

А вот президентские премии, наоборот, станут более щедрыми - плюс 54,9% к 2021 году (всего - около 3,8 млн).

В смете для Госуправления делами есть несколько статей, которые в 2022 году обнуляются.

Это, к примеру, реконструкция Украинского дома на Крещатике (куда, напомним, Зеленский одно время планировал перенести Офис президента). В 2021 гоу на эти цели выделили 40 млн гривен, на следующий год — ноль.

Также ничего не выделят на "Мистецький арсенал" (в этом году - 50 млн).

Фактически закрывают два государственных проекта по медицине, которые шли через Госуправление делами - по офтальмологии и ЛОР-органам.

Что касается Кабмина, то ему на следующий год расписали более 2,7 млрд, что на 6,9% больше, чем в этом году.

При этом секретариат правительства получит на 10% больше — 1,2 млрд, расходы на обслуживание, техническое и материальное обеспечение Кабмина вырастут на 12,7% (до более миллиарда гривен).

Что касается органов, подконтрольных Кабмину, то на 5,5% вырастут расходы на Госстат (почти до 1,4 млрд). Что не очень много, учитывая, что в 2023 году должна состояться перепись населения, а в следующем году уже нужно к ней готовится. Впрочем, как говорится в пояснительной записке к проекту о бюджете, возможно увеличение финансирования в случае принятия закона 5600 (который предусматривает увеличение по налогам).

На 7,6% (до 107,2 млн) хотят урезать финансирование созданной недавно Комиссии по регулированию азартных игр (которая уже успела попасть в коррупционный скандал)

Прошлись по судам

По судебной системе распределение средств на следующий год намечается крайне неоднородное.

Так, государственной судебной администрации предусмотрено увеличение финансирования на 13%, до 18,5 млрд.

При этом на Верховный суд расходы планируют сократить на 5,1% (до 2,23 млрд).

По Конституционному суду финансирование будет на 1,4% ниже, чем в этом году - около 313,8 млн.

То есть, две главные судебные инстанции, в которые украинцы обращаются, отстаивая свои права, в следующем году будут недофинансированы.

При этом Высшему антикоррупционному суду дадут более чем на 36% больше, чем в этом году — 510,3 млн.

Также на солидный рост финансирования может рассчитывать Офис генпрокурора - плюс 17,5% или больше 2 млрд (до 13,6 млрд) к этому году.

Рекордный рост финансирования намечается по Высшему суду по вопросам интеллектуальной собственности увеличение более чем на 358% - до порядка 18 млн гривен.

Силовой блок

Интересно, как распределилось финансирование по министерствам.

К слову, на Кабмин основные цифры бюджета внесли уже под голосование. До начала заседания министры их не видели. Как пояснил нам источник в правительстве, министр финансов Сергей Марченко держал показатели по финансированию втайне до последнего - чтобы министры не "торговались", требуя увеличить обеспечение своим ведомствам.

Что в итоге получилось?

На МВД снова сократят финансирование. Если в 2020 году Министерству внутренних дел выделяли порядка 100,5 млрд, а в этом — 98,3 млрд, то 2022 год планируется 98,2 млрд или на 69 млн меньше.

При этом на 10% или почти 1,5 млрд сократят расходы на аппарат МВД, и более чем на 42% (или 1,9 млрд гривен) - расходы по программе "Создание единой авиационной системы безопасности и гражданской обороны" - любимое детище экс-министра МВД Арсена Авакова. Если в этом году под программу дали почти 4,6 млрд, то в следующем году планируется 2,7 млрд.

По администрации Государственной пограничной службе, которой в целом финансирование увеличат на 3,3% (до 14,7 млрд), есть тревожный нюанс. По программе подготовки кадров и повышения квалификации Национальной академией Государственной пограничной службе на 2022 год в бюджете - сплошные нули. В этом году финансирование по ней - почти 340 млн гривен.

Также ничего не выделили на реализацию проектов по обустройству подразделений охраны границы.

Финансирование Нацгвардии увеличат на 1,7%, почти до 14 млрд. При этом по подготовке кадров и повышению квалификации - также готовится обнуление финансирования (хотя в этом году на нее выделили больше 700 млн гривен).

Зато на 12,5% планируется увеличить расходы на строительство жилья военнослужащим (до 240,7 млн).

Государственная миграционная служба получит на 6% больше, чем в этом году (около 3,4 млрд). При этом на 10% вырастут взносы в международные организации по миграции.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получит на 2% денег больше, чем в этом году (16,7 млрд). Но и тут по нескольким важным статьям готовится обнуление. Так, ничего не дадут по программе "Научная и научно-практическая деятельность в сфере гражданской защиты и пожарной безопасности", на восстановление авиатехники и др.

На Нацполицию финансирование планируется увеличить, но совсем незначительно - всего на 0,5% (до 35,7 млрд).

При этом на руководство Нацполиции дадут почти на 20% больше (около 1,3 млрд).

Что касается Минобороны, то оно стало одним из фаворитов бюджета -2022. Запланировано увеличение финансирования на 11,4% - почти до 131 млрд. На 8,9% вырастет финансирование обеспечения деятельности и медобслуживания Вооруженных сил (до 97,4 млн), на 25% - закупок вооружения и военной техники (до 28,4 млн).

При этом урежут расходы на утилизацию боеприпасов и склады оружия (минус 15,9%, до 2,1 млрд).

На СБУ дадут на 7% больше денег, чем в этом году - более 16 млрд. При этом самый большой рост расходов (более чем на 40%) планируется по медобслуживанию и оздоровлению личного состава. На втором месте - плюс 32,7% — подготовка и повышение квалификации кадров.

Финансирование антитеррористического штаба при СБУ увеличат почти на 40% - до более чем 20 млн.

Госрезерв, жилье для ветеранов, 100 млн на имидж Украины

По Минэкономики финансирование в целом незначительно вырастет - на 1,4%, до 9,7 млрд.

Но интересно распределение этих денег.

На 82,6% хотят урезать финансирование участия Украины в программе ЕС "Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса" (с 24,7 млн в этом году до 4,3 млн в следующем), планируется обнуление ряда программ по научной деятельности (в частности, в сфере АПК), повышения квалификации, исследованиям. Почти на 43% урежут финансирование Аграрному фонду на формирование интервенционного фонда.

На 1,6% меньше средств получит Госпотребслужба (6,6 млрд), а расходы на деятельность учреждений в структуре этой службы урежут более чем на 10%.

При этом Госрезерв (он находится в ведении Минэкономики) получит почти на 20% больше денег (более 1,4 млрд). А на закупку товаров в государственный резерв планируется потратить на 25,8% средств больше, чем в этом году —около миллиарда гривен.

Но самое большое увеличение финансирование по линии Минэкономики будет по кредитованию - почти на 3000%, по сравнению с этим годом (до 2,7 млрд).

По линии МИДа никаких существенных изменений в финансировании не намечается. Но почти на 25% вырастут расхода на "формирование положительного имиджа Украины" и связи с диаспорой - на это выделят больше 74 млн гривен.

Более чем на 40% увеличат в следующем году финансирование министерства по делам ветеранов - почти до 523 млн гривен. При этом вся прибавка уйдет на руководство и управление. А также на Украинский ветеранский фонд, "героизацию образа ветерана войны и почтение памяти погибших" (около 100 млн гривен).

Деньги на мову и питание от леди Зе, "отмена" ковида и образовательных кредитов

Перейдем к "социальным" министерствам, финансирование которых коснется каждого украинца.

По министерству образования на следующий год заложено увеличение обеспечения на 14,4% - до 57,6 млрд.

На что пойдут эти деньги?

Большой рост финансирования намечается на Нацагентства по обеспечению качества высшего образования, квалификаций и образовательного омбудсмена - плюс 87,6% к этом году - почти до 290 млн гривен.

На 25% увеличат финансирование подготовки специалистов (дадут больше 250 млн гривен).

Но лидером по росту финансирования станет президентский Фонд по поддержке образования, науки и спорта. Под него в следующем году хотят дать в 1,5 раза денег больше, чем в этом — 500 млн гривен.

Резко увеличат финансирование также по конкурсу "Учитель года" - почти в 2,5 раза, до 13,8 млн. Отметим, что недавно Кабмин принял решение об увеличении вдвое премий победителям этого конкурса (они будут достигать 60 тысяч гривен).

На треть вырастает финансирование по стипендиям - до 5,1 млрд. При этом интересный нюанс - Кабмин отчитался о повышении стипендий со следующего года в 1,5-2,5 раза. При этом прибавка в финансировании - только на треть, Это поясняется тем, что станет меньше получателей стипендии, так как урезали квоту (с 40-45% до 35-40% от общего числа учащихся). То есть, рост стипендий будет, главным образом, за счет самих же студентов - деньги между ними просто перераспределят: у одних заберут, другим добавят.

Также студентам стоит готовится к сворачиванию льготного кредитования образования. По этой программе на следующий год намечается сокращение финансирования на 85,6% - вместо 22,2 млн (как в этом году) дадут только 3,2 млн.

Зато почти на 50% больше, чем в этом году, профинансируют Национальную комиссию по стандартам государственного языка - дадут около 50 млн гривен.

1,5 млрд дадут школам на модернизацию пищеблоков. Мы уже писали, что новым меню для школьников занимается леди Зе, что, очевидно, и поясняет столь щедрое финансирование на пищеблоки.

Еще 1,5 млрд в следующем году обещают на усиление противопожарной безопасности в образовательных учреждениях.

При этом несколько проектов полностью остановят - реконструкцию аэродинамического комплекса Харьковского авиационного института, Международного центра детского научного творчества и Киеве, главного корпуса Львовского нацуниверситета имени Ивана Франко.

Также закрывается финансирование по ковидной программе - субвенции местным бюджетам на борьбу с коронавирусом и его последствиями для учебных заведений и учебного процесса. В этом году субвенция составила миллиард гривен. На следующий - ноль. Хотя коронавирус пока никуда не делся.

Откат по реформе экстренной помощи

В правительстве уже похвастались увеличением финансирования на здравоохранения. Минздраву обещают на 15,3% денег больше, чем в этом году - всего больше 191 млрд.

При этом на 53,5% увеличится финансирование руководства и управления МОЗ (до 142,5 млн), на 26,5% — системы общественного здоровья и борьбы с эпидемиями, больше чем на 50% - программа по трансплантологии,

Но фактически ставят на стоп несколько программ - по созданию многопрофильных больниц государственного значения, усовершенствованию молекулярно -генетической диагностики онкозаболеваний, строительству Охматдета, реконструкции Института сердца и, главное - развитие системы экстренной помощи и обновление материально-технической базы медучреждений. В этом году на нее выделили больше 3 млрд, в планах на следующий год - ноль.

Также не будет финансирования на закупку индивидуальных средств защиты для медиков, несмотря на то, что ковид никуда не делся.

Самое интересное - по НСЗУ. Именно эта структура распоряжается средствами по медгарантиям, за которые живут больницы и лечатся люди.

По НСЗУ на следующий год - плюс 24,1% и почти 31 млрд. Финансирование увеличивают до 157,7 млрд.

Уже заявлено, что "лишние" деньги пойдут как на улучшения качества медуслуг, так и на повышение зарплат врачам до 20 тысяч гривен, медсестрам - до 13,5 тысяч.

Правда, как рассказал нам глава Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский, с учетом того, что в Украине на сегодня насчитывается более 147 тысяч врачей, на то, чтобы платить им по новому и компенсировать ЕСВ от этих зарплат, нужно больше 43 млрд.

"На повышенные зарплаты медсестрам нужно больше 54 млрд. То есть, всего зарплатный фонд пл медикам на следующий год может составить около 100 млрд. При этом от общего бюджета НСЗУ в 157,5 млрд после вычета зарплат медиков остается менее 60 млрд гривен. И на них предлагают лечить всех украинцев. Это очень мало", - говорит Кубанский.

На 25% сократиться перечисление НСЗУ денег местным бюджетам на поддержку отдельных медучреждений, на 56,6% - по программе реформирование региональных систем здравоохранения.

Также массовое сворачивание проектов готовится по линии Академии медицинских наук. Тут остановят реконструкцию ЛОР-института в Киеве, создание клинической базы по офтальмологии в Одессе, строительство нового корпуса в клинике Амосова и др.

Сокращение соцвыплат

По Министерству соцполитики рост финансирования в следующем году будет скромным - всего на 2,4%, до 318,7 млрд гривен.

При этом самый большой рост - 62% - идет на руководство и управление.

А, к примеру, расходы по статье "выплаты некоторых видов помощи отдельным категориям населения" урезают почти на 770 млн (до 66,6 млрд). Эта статья - выплата пособий и помощи социально незащищенным украинцам. То есть, чтобы не говорили власти об усилении поддержки граждан, цифры говорят сами за себя - выплаты урежут.

На 33% хотят сократить также расходы по выплатам семьям погибшим участникам Майдана.

По чернобыльцам обещают прибавку - плюс 2,5 млрд.

В плюсе также субсидии - на 9% (до 38,4 млрд). Но прибавка только по сравнению с расходами на субсидии в этом году в 35,2 млрд. Их же уже не хватает. Кабмин заявил о дефиците в 12 млрд. То есть, с учетом реальных потребностей на субсидии, в следующем году - очередной снижение.

В том числе, готовится обнуление по программе компенсаций населению, которое отапливается электричеством. В этом году по ней 1,4 млрд, на следующий - ноль.

По Пенсионному Фонду бюджетное финансирование вырастет на 2,7%, почти до 201 млрд. Что свидетельствует о росте дефицита ПФ.

На борьбу с домашним насилием расходы сократят на 14% (до 235,9 млн).

Минус по энергоэффективности и шахтам

Минэнергетики, несмотря на системный кризис на энергорынке, в следующем году окажется в аутсайдерах - финансирование урежут на 4,7% (до 5,6 млрд).

При этом полностью обнулят инвестпроекты по шахтам (по Новоконстантиновской шахте, шахте "Надежда".

Ничего не дадут и на внедрение в жизнь Энергетической стратегии Украины, которую помпезно презентовал Кабмин.

По реструктуризации угольной отрасли - тоже откат. Финансирование урежут на 50 млн, до 350 млн.

Рекордное сокращение финансирования ожидает Госагентство по энергоэффективности - на 69%, до 65,4 млн гривен.

Реализация госпрограммы по эффективности вообще отменяется - денег на нее не дадут.

Но предусмотрено увеличение финансирование почти в 1,5 раза (уже по линии Минфина) на модернизацию электроподстанций (дадут более 90 млн.)

Что еще урежут

Урежут финасирование природоохранных мероприятий по линии Минприроды - минус 22,5%.

Также на 67,8%, до 45 млн, сократят финансирование по программе обеспечения централизованным водоснабжением сельского населения, и полностью закроют программу по воде для Николаевской и Львовской областях. Обнулят программу по защите от паводков во Львовской области.

В следующем году собираются полностью снять финансирование по программам объекта "Укрытие" (комплексное решение вопроса по радиоактивным материалам), а это в общей сложности почти 150 млн.

Также полный ноль на следующий год - по программе развития метро в Киеве (в этом году - 100 млн).

На 38,2% планируется урезать расходы по частичной компенсации по кредитам на жилье молодым семьям (минус 6, 5 млн гривен), , и на 23,2% - по кредитам для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (минус около 8 млн).

Мининфраструктуры финансирование обрежут почти на 21%, до 7,1 млрд. При этом полностью снимают финансирование по строительству моста через Днепр на участке Киев-Московский -Дарница, нет в планах правительство и реализации транспортной стратегии, которую представил сам же Кабмин.

Минус 75% или более 3 млрд гривен - по программе развития городского транспорта (на нее оставят лишь чуть более миллиарда).

Минус 70% - по модернизации "Укрализныци" (оставят только около 300 млн с более чем миллиарда).

На следующий год не предусмотрено расходов по компенсациям семьям, чьи родственники погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране.

На паузу поставят проект по строительству аэропорта "Днепропетровск".

При этом на Госагенство автодорог дадут на 27,8% больше чем в этом году (более 23 млрд). Большое строительство профинансрируют более чем на 120 млрд, но почти треть средств там кредитные

На Министерство молодежи и спорта финансирование урежут на 0,2%, до 6,7 млрд.

По этому ведомству самый значительный рост (на 27,1%) - по финансированию руководства и управления, а самое большое снижение (на 64%) - по подготовке украинских сборных к участию в международных соревнованиях.

Полностью остановят проекты по строительству ряда спортивных центров в Киеве.

Большой минус - 44% или около 3 млрд гривен - планируется по программе госдотаций местным бюджетам. Полностью уберут госсубвенцию на 6,1 млрд на реализацию на местах инфраструктурных проектов и развитие социально-культурной сферы.

Не предусмотрен на следующий год также ковидный Фонд (в этом году через него еще распределялось 4,4 млрд).

Хотят полностью снять финансирование со статьи "Производство и распространение патриотических сериалов" (в этом году - 50 млн).

Также по линии Минкульта прикроют ряд других программ - по строительству культурного пространства во Львове, сцены во Львовской опере, модернизации Харьковской оперы и пр.

Пока не предусмотрено финансирования Государственному агентству по развитию туризма (в этом году - почти 110 млн).

Большие сокращения планируются по Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - в целом минус 28,1% (до 1,6 млрд).

При этом почти на треть урежут финансирование по статье защиты прав и свобод граждан, которые попали в плен. На столько же меньше денег дадут на компенсации жителям за разрушенные дома - всего 80,8 млн.

А вот на борьбу со взрывоопасными предметами расходы увеличат втрое - до 15 млн.

Кому дадут больше денег

В плюс регионам - резкое увеличение финансирования Государственного фонда регионального развития - его увеличат в 1,5 раза, до 11,2 млрд.

По линии Минагрополитики на 200% обещают увеличить финансирование кредитования фермеров (до 180 млн). При этом общая поддержка сельхозпроизводителей сократится на 2,2% или 100 млн - до 4,4 млрд гривен.

На проведение земельной реформы дадут около 140 млн, что почти на 90 млн больше, чем в этом году.

Рекордный рост финансирования ожидает Минцифры - в 2,3 раза, до 1,5 млрд. При этом на 54% увеличат затраты по переводу государства в смартфоны - по статье «электронное управление».

400 млн Минцифры выделят на обеспечение переписи населения.

Минфин более чем на 40% увеличит финансирование по выполнению госгарантий по кредитам - на это потратят почти 7 млрд.

Увеличат также субвенцию Харькову на метро - на 100 млн, до 313,3 млн.

Увеличение готовится по финансированию парламентских партий - до 886 млн (в этом году - меньше 700 млн). При этом, как подсчитали в "Честно", львиная часть этой суммы - почти 440 млн - уйдет на "Слугу народа".