Прошло больше двух недель с момента начала учебного года - и в соцсетях начали активно обсуждать новую систему школьного питания. Ее широко рекламировала в мае супруга президента Елена Зеленская.

Самые страшные опасения, которые высказывали родители весной, подтвердились: об устаревших пищеблоках, которые попросту не потянут разнообразие блюд "высокой кухни", о ценовой политике, а также о вкусовых предпочтениях детей, многие из которых не могут перейти на блюда без соли, сахара и глютена.

В итоге вместо макарон и сосисок, белого хлеба и сладкого чая, которые раньше ели школьники, на столах в столовых появилась невкусные каши, малосъедобные овощные блюда вроде тертой свеклы, а белый хлеб начали заменять черным.

Но это - в столичных школах центральных районов. В худшем случае - сухпаёк, холодный борщ, суп с личинками моли, йогурт с плесенью по заметно выросшей цене, о чем уже трубят родители учащихся в соцсетях.

Разбирались, что творится с реформой школьного питания.

Что известно о реформе питания от Елены Зеленской

Реформу школьного питания в Украине возглавила первая леди Елена Зеленская.

Новое меню разрабатывал известный шеф-повар Евгений Клопотенко совместно со специалистами министерств экономики, образования и здравоохранения, а также Госпотребслужбы.

Украинцам все это представила жена президента.

Елена Зеленская представляет обновленное меню. Фото: фейсбук

В меню вошли 160 блюд. Среди них - много старинных рецептов западноукраинской кухни: шпундра, вертута, банош. Включили туда полтавский борщ, львовский сырник, много блюд из тыквы, кускуса, чечевицы, булгура.

Еще в рацион школьников решили добавить популярные блюда кухонь мира. Например,

синабон (булочка с корицей),

лобио (грузинское блюдо из фасоли),

бефстроганов,

чахохбили (рагу из птицы),

наггетсы,

пудинг,

чай масала,

фритату (итальянская яичница с сыром и колбасой),

пастуший пирог (британская картофельная запеканка с фаршем),

чили кон карне (мексиканское блюдо, в основе которого острый перец и измельчённое мясо).

Поварам учебных заведений были выдвинуты требования к приготовлению пищи. А именно:

уменьшить количество сахара в 2-2,5 раза – до 7,5 г на один прием пищи;

увеличить количество фруктов до 100 г на один прием пищи;

уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60-80 г до 30-50 г;

увеличить количество мяса так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в зависимости от возраста детей;

увеличить количество молочных продуктов при формировании меню.

Реформаторы утверждали, что акцент - на пользе рациона, поскольку он включает в себя больше мяса, фруктов и безглютеновые рецепты, а также существенное уменьшение сахара и соли.

Было заявлено, что новое меню будет доступно в школах Украины с 1 сентября 2021 года.

Новые блюда тестировала Елена Зеленская. Еду, которой ее угощали, выглядела если не всегда аппетитно, то хотя бы полезно (как минимум, в понимании взрослого человека).

После обеда первая леди опубликовала отчет в фейсбуке. Она отметила, что очень рада тому, что "рацион школьников станет сбалансированным и разнообразным".

"Мы, взрослые, тоже получили возможность протестировать. Мне было о-о-очень вкусно!" - написала жена президента.

Впрочем, сразу после презентации меню, которое состоялась в мае, родители выразили неудовлетворение новыми блюдами. Комментарии разделились на такие типы:

1. Столовые многих школ страны не обладают нужным оборудованием, чтобы готовить иностранные и украинские деликатесы.

2. Питание больше подходит взрослым, многие из которых осознанно стараются питаться правильно - но не маленьким детям, которые и дома-то не все едят.

3. Следует ожидать подорожание стоимости обедов (до реформы родители платили за них по 20 гривен).

С началом учебного года выяснилось, что практически все опасения родителей воплотились в жизнь.

Все ли перешли на новое питание?

Реформа, как и следовало ожидать, продвигается со скрипом. Далеко не все украинские школы перешли на новое питание и не везде поменялись блюда.

Все комментарии родителей основаны на рассказах детей, потому как в столовую их не пускают (из-за пандемии).

Например, в винницкой школе № 6 питания нет. "Раздают пайки и чай (малая говорит, что несладкий) за счет городского бюджета. До карантина был шведский стол - 10 грн родители, 5 - город. Было очень круто", - написала Юлия Яланецкая.

"Новое питание, как и конец эпохи бедности, осталось обещанием", - уверена Наталья Лазуренко из Новомосковска Днепропетровской области.

Оксана Глущенко из Хмельницкого получила информацию, что в этом году нового питания у них вообще не будет.

"Нам сказали, что новое меню будет после нового года, так как до конца года было закуплено по старому", - написала она.

В школе № 17 Ирпеня (Киевская область) цена на питание поднялась до 45 грн за обед, но новшества под давлением родителей не прижились.

"По-новому поели два дня и вернулись к старому режиму", - написала Наталия Пинхасик.

"Всё как и было... ребенок отказывался есть! Еда реально невкусная", - подтверждает еще одна мамочка.

"Винница, школа № 3. Отвратительное бутербродное питание", - написала Светлана Стойко.

"Днепр, никаких изменений! Сегодня рис с зеленым горошком и морковью, невкусно и даже пробовать не хочет. Если гречка с котлетой или отбивной нормально. Пюре водянистое, растекается по тарелке", - рассказала Леся Пихтина.

Валерия Зигаленко из Черкасской области пишет, что родители передают в школу много продуктов, а их дети остаются голодными и берут тормозок из дому.

"Прошлый год был ремонт в столовой, потом проблемы с тендером, дети с тормозками, после без хлеба. В этом году ничего не изменилось. Снова в столовой ремонт. Дети также носят из дому тормозки. И вообще не айс. Мясо, молоко и т.д. очень редко имеются. Дети всё время голодные. Продукты носим. 3-4 ведра картошки, по 3 кг моркови, лука, буряка, 4 кг капусты, 3л банка помидор, огурцов, томата, вишен, перчик, чеснок, зелень. Ничего на детей толком не выделяется от государства..."

Что говорят о новом меню в школьных столовых

Те же школы, которые перешли на новое питание, собирают далеко не всегда лестные отзывы.

В сообществе "Батьки SOS" в Facebook родители делятся своими комментариями о первых инновациях. Похвальных отзывов - единицы, родители недовольны ценой, вкусом и качеством еды.

"Изменилось в худшую сторону чай, компот без сахара. И пока что не было обедов для 3 класса (Кременчук), только яблоко", - написала Марина Стадник, ребенок которой учится в школе №1.

"Впечатление - за то, что норму сахара, соли, хлеба уменьшили - хорошо, но какао с молоком без сахара? как? никаких навороченных салатов овощных или еще чего, не заметила. Будет провал, думаю, потому что несовершенная реформа", - пишет Елена Каулка.

"Северодонецк. Питание отвратительное, с 1 числа ребенок ни разу не ел в столовой, потому что не вкусное/не соленое/одни каши и те без масла, первого нет. Питание за счет государства", - поделилась комментарием Алина Душко.

Родители одной из Печерских школ Киева рассказали "Стране" о том, что их дети учатся в младших классах и практически ничего не едят из новых блюд.

"У нас начальная школа, еда для которой оплачивается государством. Но дочка ничего не ест вообще. В меню - тертый буряк и перец, рыбные котлеты, черный хлеб вместо белого и макароны - тоже с тёртым буряком. Пюре подавали с соусом бешамель. Это блюдо никто в классе не ел", - рассказал папа школьников.

На сайте Евгения Клопотенко можно найти рецепт такого соуса - из сливочного масла, пшеничной муки, молока и щепотки мускатного ореха. Готовый соус хранится не более 2 дней и традиционно подается к рыбе и овощам, а не пюре.

На прошлой неделе в одесских школах на завтрак детям принесли йогурты с плесенью. На компанию-поставщика "Бит-Юг" были составлены акты.

Родители пишут о том, что "Бит-Юг" не первый год поставляет питание в школы Одессы и проблемы с качеством у них тоже не первый год.

"У компании открытые уголовная дела за растрату бюджетных средств. Тем не менее, с завидной регулярностью компания выигрывает тендеры по школьному питанию", - возмущаются родители и требуют вычеркнуть компанию и ее учредителя из списков поставщиков питания.

"Горячие обеды почему-то холодные", - пишет Виктория Мискив из Кировоградской области.

Киевлянка Анна Скрипка пишет, что в школе № 211 Оболонского района Киева обеды даже на вид "не очень", и публикует фото.

В харьковской школе № 18 столовая работает как отдельная организация, по контракту. Родители 5-А класса жалуются в группах на то, что их дети обнаружили в еде личинки.

"Моя прислала фото со столовой, этим кормили сегодня наших детей", - написала Татьяна, прикрепив фото ложки с червяком.

В комментариях под постом родители выдвигают свои версии того, как гусеница могла попасть в суп.

"ну, видимо, это мясом считается", - недоумевают взрослые.

"Скорее всего детям варят кашу из крупы, в которой завелась моль", - предположила Надежда Спирина.

"Новая рецептура?", "Лена Зеленская", "ну она же за кормежку в школах так переживает, так переживает...", "Наверное, супчик был по её рецепту", - не унимаются родители.

Вкусно там, где платят

Оценить положительно реформу смогли только некоторые школы (в основном, столичные). Так, Ирина Крамаренко, чья дочка учится в 6 классе школы № 151 (Голосеевский район) пишет, что питание - за деньги родителей, зато мультипрофильное и вкусное.

"Ребенок доволен. Стоимость порции от 20 грн, все зависит от наполнения", - написала Ирина Крамаренко.

В некоторых школах успели обновить "прайс" - цена на обед подскочила с 20 грн до 40-50 грн в зависимости от школы. То есть практически вдвое дороже, чем было обещано властями.

Некоторые комментарии родителей с похвалой все-таки встречаются, но очень редко. Так, Оксана Лешкевич пишет, что в школе № 322 всё вкусно, она довольно и ее сын ест.

И публикует фото контрольных порций:

несколько видов хлеба с яблоком;

макароны с огурцом и котлетой

плов с помидором

Из напитков - чай и компот.

На другом фото - блюдо, похожее на галушки, омлет с зеленью и запеканка с какао.

Как организовано питание в школах "ДНР"

В школах "ДНР" также организовано питание в школах. Рассказываем, что оно представляет собой в этом году и сколько стоит.

В общеобразовательных школах бесплатное горячее питание получают учащиеся 1-4 классов и льготники. Столы накрывают после второго и третьего уроков.

Те из них, кто посещают группу продленного дня, едят второй раз после окончания уроков, перед началом продленки.

Себестоимость одного обеда - 28 рублей (10 гривен).

Школьники старше 4 класса и не входящие в льготную категорию тоже могут оформить обед. Для них он стоит 51 рубль (19 гривен). В эту сумму, помимо себестоимости продуктов, входит в том числе оплата труда поваров.

Например, меню на 16 сентября выглядело так:

- куриный суп с вермишелью,

- картофельное пюре,

- вареная сосиска,

- свежий огурец,

- кусок хлеба,

- сок,

- яблоко.

В другие дни пюре может чередоваться с кашами - в основном гречневой и пшенной.

Вместо сосиски могут подавать жареную рыбу (минтай или хек), печень, тефтели, куриные котлеты.

Кроме мяса рыбы и курицы, никакое другое не готовят - все остальное стоит дороже, чем могут себе позволить школы.

Меню делится на осенне-зимнее - с 1 октября по 28 февраля. И весенне-летнее - с 1 марта по 30 сентября. Во втором случае в рацион добавляют сезонные фрукты и овощи. В холодное время года овощи в основном консервированные, а фрукты - привозные (самые распространенные - бананы и яблоки).

Как рассказали "Стране" в одной из школ Донецка, питанием родители довольны. "Как показатель - несколько лет назад было введено питание для тех, кто ходит на продленку. После этого ее стали посещать большинство детей", - рассказал нам один из педагогов.

По его словам, блюда не изысканные, но продукты для них всегда свежие. "В некоторые периоды карантина оставались продукты - мы их списывали и утилизировали. Повара готовят так, чтобы еда была готова за 5 минут до окончания урока - подаем горячим. На питание от родителей не поступало ни одной жалобы", - говорит собеседник.

Но такова ли ситуация во всех школах города - неизвестно.