Медики напомнили родителям в Украине, как следить за здоровым питанием подростков
В рацион подростков часто входят чипсы, крекеры и конфеты. А исследование "Социальная обусловленность и показатели здоровья подростков и молодежи" показало, что 75,2% несовершеннолетних употребляют сладости более одного раз в неделю.
Медики напоминают, что нездоровое питание повлечет серьезные последствия для здоровья, ведь приводит ко многим болезням. Возникает риск эндокринных заболеваний, расстройств пищеварительной системы, нарушения обмена веществ, наблюдается тенденция к ожирению, патологии системы кровообращения, онкологических заболеваний.
В Минздраве призывают родителей поощрять подростков питаться сбалансировано и полезно и дают рекомендации:
- Обогащайте рацион различными фруктами и овощами.
- Ешьте цельнозерновые продукты.
- Выбирайте нежирные молочные продукты, употребляйте их 2-3 раза в день.
- Разнообразьте рацион белковой пищей. Готовьте мясо (птицу или телятину), а также 2-3 раза в неделю ешьте рыбу.
- Добавляйте в меню бобовые и орехи. Это источники питательных веществ и витаминов.
Также рекомендуется не игнорировать нормы соли и сахара.
Соль:
- для детей не более 2 г в сутки
- для подростков менее 5 г в сутки
Сахар:
- не более чем 25 г в сутки, учитывая добавленные сахара.
Кроме того, нужно следить за водным балансом школьника: ребенок должен получать достаточно жидкости и пить не по графику, а ориентируясь на чувство жажды.
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