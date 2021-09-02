Медики призывают следить за питанием подростков. Фото: pixabay.com

В рацион подростков часто входят чипсы, крекеры и конфеты. А исследование "Социальная обусловленность и показатели здоровья подростков и молодежи" показало, что 75,2% несовершеннолетних употребляют сладости более одного раз в неделю.

Медики напоминают, что нездоровое питание повлечет серьезные последствия для здоровья, ведь приводит ко многим болезням. Возникает риск эндокринных заболеваний, расстройств пищеварительной системы, нарушения обмена веществ, наблюдается тенденция к ожирению, патологии системы кровообращения, онкологических заболеваний.

В Минздраве призывают родителей поощрять подростков питаться сбалансировано и полезно и дают рекомендации:

  • Обогащайте рацион различными фруктами и овощами.
  • Ешьте цельнозерновые продукты.
  • Выбирайте нежирные молочные продукты, употребляйте их 2-3 раза в день.
  • Разнообразьте рацион белковой пищей. Готовьте мясо (птицу или телятину), а также 2-3 раза в неделю ешьте рыбу.
  • Добавляйте в меню бобовые и орехи. Это источники питательных веществ и витаминов.

Также рекомендуется не игнорировать нормы соли и сахара.

Соль:

  • для детей не более 2 г в сутки
  • для подростков менее 5 г в сутки

Сахар:

  • не более чем 25 г в сутки, учитывая добавленные сахара.

Кроме того, нужно следить за водным балансом школьника: ребенок должен получать достаточно жидкости и пить не по графику, а ориентируясь на чувство жажды.

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