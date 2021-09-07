Кабмин преподнес студентам украинских вузов сразу два сюрприза - хороший и, мягко говоря, не очень.

Как мы уже писали, 1 сентября правительство на своем заседании приняло постановление о повышении стипендий в 1,5- 2 раза. Тогда самого документа в повестке дня не было, премьер-министр Денис Шмыгаль просто анонсировал "подарок" студентам к началу нового учебного года. Но уже тогда пошли слухи о том, что одновременно правительство сокращает количество получателей стипендий. И, вместо 40-45% учащихся их будет получать не больше 35-40%.

На днях постановление появилось на официальном правительственном сайте, и в нем действительно прописано уменьшение числа претендентов на стипендии - до 35-40%.

На практике это значит, что со стипендий могут "слететь" даже те, кто учится хорошо. По итогам экзаменационных сессий в вузах составляются так называемые стипендиальные рейтинги, и уже по ним отбираются те, кто будет получать стипендию. Чем выше общая успеваемость на курсе, тем меньше шансов попасть в "стипендиальный клуб" даже для хорошистов, хотя они формально соответствуют всем критериям для получения стипендий.

А с уменьшением количества получателей выйти на стипендию будет еще сложнее.

Причем, есть подозрения, что урезания по стипендиям продолжатся и в дальнейшем. Еще в 2017 году, в бытность заместителем министра финансов, нынешний глава Минфина заявлял о планах уменьшить количество получателей стипендий сначала до 25%, а со временем - до 15%. Якобы, только так можно повышать выплаты.

При этом непонятно - на какие деньги жить остальным студентам. Тем более, что повышение стипендия одновременно означает еще и подорожание общежитий. По законодательству, эти выплаты связаны - стоимость проживания в общежитиях не должна превышать 40% от размера стипендии. И, если сейчас это порядка 500 гривен, то после повышения стипендий будет 800 гривен.

Разбирались, какие у студентов перспективы по стипендиям.

"Простые" - до 2 тысяч, президентские - до 4,4 тысяч

На Кабмине 1 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о существенном повышении стипендий для учащихся ПТУ и вузов. Что, по его словам, весьма своевременно, ведь размеры стипендий не пересматривали с 2017 года.

Правда, как выяснилось впоследствии, подарок от Кабмина - с отсрочкой. Действовать новое постановление начнет только с начала 2022 года.

Стипендии пересмотрели по-разному. Так, учащиеся ПТУ будут получать 1250 гривен вместо 490 гривен. Для этой категории рост выплат самый существенный - в 2,5 раза.

Для тех, кто получает образовательную степень "младший бакалавр" и "бакалавр" (то есть, студенты колледжей, техникумов) будут получать 1510 гривен вместо 980 гривен. Повышенная стипендия для данной категории учащихся вырастает с 1250 до 1930 гривен в месяц.

Стипендии для студентов вузов вырастут с сентября с 1300 до 2000 гривен, а повышенные - с 1660 до 2550 гривен.

Также увеличиваются размеры президентских стипендий:

для учащихся ПТУ с 1420 до 2750 гривен

Для учащихся техникумов - с 2130 до 3320 гривен

Для студентов вузов - с 2750 до 4400 гривен в месяц

Именные и академические стипендии от Кабмина повысили следующим образом:

для ПТУ - со 1180 до 2500 гривен

для техникумов, колледжей - с 1900 до 3020 гривен

Для вузов - с 2480 до 4000 гривен.

В отдельной стипендиальной категории идут победители международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика и литературного конкурса имени Тараса Шевченко. Им стипендии повышаются следующим образом:

для студентов техникумов - с 17770 до 2870 гривен

Для студентов вузов - с 2600 до 3800 гривен в месяц.

Но, понятно, что повышенные, президентские или именные стипендии получает не так много студентов. Большинство может рассчитывать на среднестатистическую стипендию, которая составит от 1250 до 2000 в месяц. При нынешних ценах суммы, мягко говоря, небольшие, но все же не такие копеечные, как были до повышения.

Тысячи студентов останутся без стипендий

При этом есть и плохая новость - "заслужить" стипендию станет сложнее.

Еще на моменте анонса повышенных стипендий на образовательном рынке начали обсуждать тему сокращения получателей. "Минфин настаивал на сокращении количества стипендиатов и за счет этого предлагал увеличить размер стипендий. Ждем текст решения правительства", - написал 1 сентября на своей странице в Фейсбуке юрист в сфере образования Андрей Черных.

В итоговой версии постановления Кабмина действительно прописано уменьшение армии получателей стипендий - с 40-45% до 35-40%, то есть, на 5%.

То есть, к примеру, в этом году госзаказ на подготовку бюджетников (контрактники стипендий не получают) составил порядка 189 тысяч мест. И, по новой схеме, стипендиями обеспечат не больше 75,6 тысяч из них. Тогда как по прежней схеме выплаты могло бы получать больше 85 тысяч человек. Таким образом, только среди первокурсников без стипендий останется почти 10 тысяч человек, всего же выплат может лишиться несколько десятков тысяч учащихся. Только по вузам и техникумам, где, по данным Госстата, на 2020 год насчитывалось порядка 545 тысяч студентов-бюджетников, стипендии будет получать на 27 тысяч студентов меньше, чем сейчас. Плюс учащиеся ПТУ (всего их порядка 247 тысяч).

Стоит отметить, что по стипендиям студентов ужимают уже давно. Формально на выплаты от государства могло рассчитывать до 45% учащихся, но на практике многие вузы постоянно сокращали этот процент.

В обиход студентом плотно вошло понятие стипендиальных рейтингов - по итогам экзаменационных сессий администрации вузов составляли списки учащихся с указанием полученных на экзаменах баллов, но не только. К ним плюсовали также другие баллы - за достижения в спорте, активную общественную жизнь и пр. Затем высчитывали итоговые баллы и подводили черту - определяли список тех, кто будет получать стипендию.

При этом в него зачастую не попадали многие студенты, которые, казалось бы, отвечали всем критериям - то есть, сдавали экзамены на условные "четверки" и "пятерки".

И чем выше общая успеваемость на курсе, тем выше был риск "слететь" со стипендии. Скажем, если много отличников, которым положена повышенная стипендия, то значит, "обычную" получало меньше учащихся - на них уже не хватало денег.

Поэтому борьба за стипендии в вузах вышла на новый уровень - студенты заблаговременно "договаривались" о разного рода повышающих баллах (к примеру, за общественную работу).

Теперь же ситуация еще больше усугубится, ведь стипендиальные списки урежут.

Причем, судя по всему, это далеко не последнее уменьшение армии претендентов на стипендии. "Думаю, что это не последний раз Минфин "руководит" реформой стипендиального обеспечения", - говорит Черных.

Еще в 2017 году нынешний глава Минфина, а тогда заместитель министра Сергей Марченко заявил, что к 2018 году планируется уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году — до 15%. За счет этого хотели повысить стипендии. "При 15% академических стипендиатов размер стипендии может быть на уровне минимальной зарплаты, прожиточного минимума", - заявлял Марченко.

Но тогда планы по повышению стипендий отложили. Следовательно, не стали менять и "квоты" по получателям.

Так что теперь правительство двигается в том же направлении, но с отсрочкой на несколько лет - 15% получателей у нас будет к 2024-2025 году, - предположили эксперты.

"Дали старт подорожанию общежитий"

По словам ректора харьковского университета ШАГ Виталия Зайцева, сокращение "квоты" на стипендии ударит по многим студентам. "Понятно, что стипендии сейчас, мягко говоря, небольшие. Но некоторые студенты за них жили. И им теперь непонятно что делать, ведь даже если студент учится в общем неплохо, и по всем меркам «хорошист» - это еще не гарантирует ему стипендию. Ситуация усугубляется тем, что на подходе - подорожание проживания в общежитиях. Верхняя планка цены там привязана именно к средним стипендиям - не более 40%. Но при стипендии в 1300 гривен 40% - это порядка 500 гривен, а с 2 тысяч - уже 800 гривен", - говорит Зайцев.

То есть, некоторым студентам, особенно если они вообще останутся без стипендии, не по карману может оказаться даже койка в общежитии. Понятно, что для детей из бедных семей это вообще может сделать недоступным обучение в вузе.

По мнению Андрея Черных, необходимо, наоборот, установить минимальную гарантию для студентов вузов, чтобы стипендию получало не менее 50% учащихся. Причем, этот пункт стоило бы закрепить в законе. Тогда Кабмин не мог бы по своему усмотрению регулировать стипендиальные "квоты".

Виталий Зайцев считает, что в идеале к стипендиям нужно дать доступ не только бюджетникам, но и контрактникам. Чтобы то, будет студент получать стипендию, или нет, решала его успеваемость, а не то, учиться он бесплатно или за деньги. "Это усилило бы мотивацию контрактников учиться лучше", - говорит он.

Впрочем, по словам Зайцева, на сегодня ситуация такова, что на достойные стипендии сложно рассчитывать и бюджетникам, и контрактникам, даже если они хорошо учатся. "Больше надежд сейчас на работодателей. Некоторые вузы уже заключают контракты с предприятиями, в которых прописывают стипендии для лучших студентов. И там суммы гораздо выше, чем по государственным стипендиям", — отметил он.