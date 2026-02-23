Сегодня в Женеве встретились делегации США и России для переговоров о новом договоре о контроле над ядерными вооружениями.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ожидается, что завтра американская делегация проведёт аналогичную встречу в Женеве с переговорной группой из Китая, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

Вашингтон, как отмечает Reuters, призывает к заключению нового, более широкого договора о контроле над вооружениями, который включал бы Китай наряду с Россией.

По словам чиновника, ранее также состоялись "хорошие" двусторонние консультации с Великобританией и Францией, являющимися членами Совета безопасности ООН.

"Переход к обсуждениям с пятью постоянными членами Совета безопасности был следующим логичным шагом", - добавил он, выразив оптимизм.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США будут обсуждать с РФ перспективы выработки договора на смену Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без временных соглашений.

Президент США Дональд Трамп также заявлял о необходимости заключения нового договора о ядерном сдерживании вместо ДСНВ.