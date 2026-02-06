Соединенные Штаты намерены вести переговоры о новом Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) "с позиции силы".

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

По его словам, прежний договор, срок которого уже истек, "больше не выполняет свою функцию", поскольку был заключен в иных условиях и для других задач.

"Вашингтон заинтересован в снижении глобальных ядерных угроз, но не намерен принимать соглашения, наносящие ущерб интересам США, или закрывать глаза на нарушения ради самого факта договоренности", - сказал госсекретарь.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что хочет подключить к договору не только РФ, но и Китай. Пекин отказывался от этого.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выставляемые американцами условия означают, что новый договор подписан не будет.

"Госдепартамент США назвал договор СНВ-3 «несовершенным», поскольку он не охватывает тактическое ядерное оружие и не включает Китай. Серьезно? А как же Великобритания и Франция? Гиперзвуковое оружие? Заявление Вашингтона означает одно: договора на таких условиях не будет", - написал он.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США будут обсуждать с РФ перспективы выработки договора на смену ДСНВ без временных соглашений.

Трамп также заявлял о необходимости заключения нового договора о ядерном сдерживании вместо ДСНВ.