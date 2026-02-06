Всемирное антидопинговое агентство (WADA) расследует заявления прессы об инъекциях в пенис олимпийскими прыгунами с трамплина. Как пишут журналисты, такая процедура способствует увеличению дальности прыжков, хотя прямых доказательств использования уколов нет.

Об этом сообщает The Guardian.

Ранее немецкий таблоид Bild рассказал, что в среде прыгунов ходят слухи о новом виде искусственного улучшения спортивных результатов с помощью инъекций гиалуроновой кислоты в пенис для его увеличения. Увеличенный половой орган требует увеличенного костюма, что в свою очередь способствует дальности полёта.

"Каждый дополнительный сантиметр костюма имеет значение. Если площадь поверхности вашего костюма на 5% больше, вы летите дальше. Конечно, это соревновательный вид спорта, и все соблюдают правила на грани возможностей, потому что каждый хочет победить", - объяснил директор Международной федерации лыжного спорта Сандро Пертиле.

Врачи предупреждают, что инъекции гиалуроновой кислоты в половой член связаны с серьезными рисками как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Ошибки в технике введения или неправильная дозировка могут привести к боли, деформации, инфекциям, воспалению, изменению чувствительности и нарушению сексуальной функции. В редких случаях инфекция способна распространиться и вызвать тяжелые осложнения вплоть до гангрены и утраты органа.

Тем временем антидопинговое агентство ожидает официальных выводов экспертов в области аэродинамики и медицины. Если слухи подтвердятся, прыгунов с трамплина могут ожидать еще более строгие проверки перед каждым стартом.

Ранее в этом виде спорта уже фиксировали попытки обойти правила, в частности с помощью использования силиконовых вставок и поролоновых накладок на пах.

А в прошлом году двое норвежских олимпийских медалистов были отстранены от соревнований на три месяца после того, как выяснилось, что команда тайно подправила швы своих костюмов в области промежности на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года. В результате комбинезоны немного увеличились в размерах, что снижало скорость их спуска и удлиняло его дальность. Было установлено, что каждые 2 см в костюме увеличивают подъемную силу и длину прыжка на 5,8 метра.

Для справки

Перед началом каждого сезона прыгуны с трамплина проходят замеры с помощью 3D-сканеров тела. Во время процедуры они обязаны быть одеты только в эластичное, плотно облегающее нижнее белье. Их костюмы могут иметь припуск всего 2–4 см, а в процессе замеров фиксируют высоту паховой области, которая должна строго соответствовать фактической высоте паха атлета, с добавлением 3 см для мужчин.

Напомним, в 2024 году WADA заявило, что не наказало 23 пловцов из Китая за нарушение антидопинговых правил перед Олимпиадой в Токио, так как не смогло опровергнуть информацию Китайского антидопингового агентства о непреднамеренности попадания запрещенного вещества триметазидина в организмы спортсменов.

Между тем американский предприниматель и один из основателей электронной платежной системы PayPal Питер Тиль заявил, что профинансирует Олимпийские игры на стероидах, на которых спортсменам будет разрешен допинг.