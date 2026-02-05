Зеленский заявил, что потери Украины в войне составляют 55 тысяч погибших. Он также отметил, что остается большое количество пропавших без вести.

Год назад, в феврале 2025 года, Зеленский называл цифру в 46 тысяч погибших.

То есть, если исходить из информации Зеленского. Украина потеряла за год 9000 человек. Или же 750 человек в месяц. Или же 25 человек в день по всей более чем 1200-километровой линии фронта.

Что касается без вести пропавших, то российский МИД на днях заявлял, что с лета 2025 года Украине было передано 12 тысяч тел погибших военных.

Если исходить из названных Зеленским цифр погибших украинских бойцов, то почти никто из переданных россиянами не был официально украинскими властями признан погибшим военным Сил обороны. Хотя это и противоречит информации в открытых источниках, где довольно часто появляются данные о том, что семьи извещаются о признании погибшими их родных, тела которых передали россияне.

Ранее американский аналитический центр CSIS оценил украинские потери убитыми в диапазоне от 100 до 140 тысяч человек.

Отметим, что семьям официально признанных погибшими бойцов по украинскому законодательству положены выплаты в 15 млн гривен.

Если даже брать минимальные неофициальные оценки украинских потерь (100 тысяч человек) то разница с названными Зеленским цифрами в пересчете на выплаты погибшим составляет 675 млрд гривен. Если брать максимальные (140 тысяч), то 1,275 трлн гривен. Для сравнения - общий объем расходов на военные нужды в бюджете Украины на 2026 год составляет 2,8 трлн гривен.