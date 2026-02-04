На карнавале в немецком городе Кёльне отказались от сатирических инсталляций в отношении президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает местное издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Как пояснил DW директор карнавального шествия в Кёльне Марк Михэльске, возможность включения в программу сатирических образов российского лидера рассматривалась. Однако в конце концов было решено этого не делать – чтобы оказать поддержку художнику и скульптору Жаку Тилли, против которого возбудили уголовное дело в РФ.



"Это дело между Тилли и Путиным, – сказал Михэльске. – Мы абсолютно солидарны с Жаком Тилли".

По его словам, создатели карнавальных повозок никогда не проявляли сдержанности, но ясно, что в данном случае они не находятся в положении Жака Тилли.



Уголовное преследование Тилли в РФ началось из-за карнавальных платформ с изображениями Путина. Скульптора обвинили в дискредитации российской армии. Следующее судебное заседание назначено на 26 февраля 2026 года. Сам Тилли заявил, что ехать в РФ на процесс не собирается.



Кёльнский карнавальный комитет также представил эскизы карнавальных повозок этого года. Одна из них будет называться "Дональд Трамп с поцелуями от "подлиз". На платформе установлена карикатурная фигура, напоминающая президента США, голые ягодицы которого покрыты следами "губ" от НАТО, ЕС и ФИФА, а также политических лидеров Германии и Франции.

Главные карнавальные шествия в Кёльне, Дюссельдорфе и других городах Рейнского региона пройдут в "бешеный понедельник" – 16 февраля.

Ранее появилось видео, где на слушания по делу семьи Байдена член Палаты представителей США пришёл в маске Путина.

Напомним, после вторжения РФ в 2022 году Кёльн провёл карнавал, несмотря на обстрелы Украины.