Оргкомитет Кёльнского карнавала решил не отменять его проведение из-за войны в Украине. Так как карнавалы, по мнению оргкомитета, "важны именно в кризисные времена". Об этом пишет Spiegel Panorama.

"Смерть и веселье рядом. Но при каждом покачивании резонирует вопрос: Ответственно ли это в эти дни? Как жители Кёльна сегодня отпраздновали карнавал, несмотря ни на что", - говорится в статье Кристины Парты.

Автор статьи рассказывает о том, как 43-летний ресторатор и организатор мероприятий Филипп Треудт решился провести карнавал, несмотря на войну в Европе.

"Вскоре после того, как Филипп Треудт просыпается ранним утром в четверг и понимает, что сейчас в Европе идет война, он берет свой мобильный телефон и начинает печатать. Он пишет о своем ужасе от того, что происходит в Украине. "Мы против войны, расизма, насилия, угнетения, сексизма", - он также размещает изображение знака мира и публикует его в Instagram. Затем он бросается в свой белоснежный костюм астронавта НАСА.



И идет в бар в южной части Кельна, которым он владеет уже 7 лет. Лишь чуть позже он уже за стойкой диджея и играет карнавальные шлягеры. Вокруг него танцуют люди в костюмах и пьют пиво. Их гораздо меньше, чем обычно, нет толпы, нет толкотни, как это обычно бывает, когда уличный карнавал в Кельне начинается в индийский четверг. Треудт время от времени проверяет новостные порталы", - говорится в репортаже.

"К вопросу о настроениях в Европе", - комментирует решение немецкого правительства Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, 24 февраля стал "черным четвергом" для Украины. Это день, когда Путин начал "военную операцию" с обстрелами и захватом военных объектов в Украине, украинские власти ввели военное положение и комендантское время в столице и других городах.

В результате вражеского обстрела жилого дома в Чугуеве погиб ребенок, разрушен микрорайон Мариуполя "Восточный", захвачен аэропорт Гостомеля под Киевом и Чернобыльская АЭС.