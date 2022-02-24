Сегодня, 24 февраля, в день начала масштабных военных действий в Украине местные жители сообщили "Стране" об интенсивной стрельбе из автоматического оружия возле Геническа - в пгт Рыково. Населенный пункт находится в Херсонской области, недалеко от границы с Крымом (см.карту ниже).

Люди отмечают, что по трассе проехались российские танки.

Ранее о пересечении границы с Крымом российскими танками сообщили в МВД Украины. Очевидцы сообщают, что в Рыково танки с буквой "Z" на борту.

Атака России началась сегодня утром. После этого в Украине ввели военное положение (что оно предусматривает и какие запреты вводит — в нашем материале). Доллар в обменниках Киева подскочил до 33 гривен.

Все подробности происходящего — в обновляемом материале "Страны".