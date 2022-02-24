Сегодня утром Верховная Рада ввела военное положение в Украине.

Это произошло после того, как Путин объявил о "спецоперации" против Украины, а российская армия стала наносить удары по военным объектам всей страны.

До этого военное положение вводили в 2018 году, после захвата Россией трех украинских кораблей в Керченском проливе. Оно действовало 30 дней в 10 областях Украины.

Напоминаем, что означает статус военного положения.

Как вводят военное положение

Верховная Рада принимает решение о принятии военного положения на основании действующего указа президента.

Далее, согласно закону "О правовом режиме военного положения" и ряда других, власть должна оговорить, какие ограничения вводятся. И определить географию военного положения - по всей территории страны или в отдельных регионах.

Мобилизация

Военное положение не означает немедленно мобилизации, но может быть проведена работа с резервом первой очереди. Впрочем, могут объявить и всеобщий призыв.

Работа банков

Решение о введение военного положения не будет влиять на работу банковской системы. Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме.

Ограничение передвижения

По документу, недавно принятому Кабмином, ограничения передвижения при введении военного положения означают следующее: нельзя будет выписываться и прописываться на территории, где объявили военное положение. Исключение сделали для выписки при одновременной регистрации там, где нет военного положения.

Это касается и регистрации, и декларирования местопребывания - новая опция, которую ввели недавно.

То есть речь идет не об ограничении собственно передвижения по улицам - а о запрете на официальную смену места жительства. Видимо, это приняли для того, чтобы украинцев было проще забирать в армию во время военного положения.

Блокпосты на дорогах

В регионах на военном положении должны организовать блокпосты, правда, во время предыдущего объявления венного положения, их так и не организовали. Блокпосты обычно организовывают на въездах-выездах из города. На них проверяют транспорт и документы.

Также по усмотрению властей в регионах с военным положением могут установить особый режим въезда-выезда, комендантский час.

Запрет на въезд гражданам России

Во время прошлого военного положения в Украину массово перестали пускать российских граждан. Это касалось мужчин в возраст от 18 до 60 лет.

Общественные работы

Военное положение предусматривает введение трудовой повинности для трудоспособных лиц для подключения их к работам, имеющих оборонительный характер и в нуждах Вооруженных сил.

Фактически это означает, что любого человека власти могут "выдернуть", отправив, например, рыть окопы. Исключение составляют лица, которым по месту работы выдается "броня". При этом за выполнение общественных работ обещают платить.

Отчуждение имущества на благо обороны

Любое частное или коммунальное имущество в случае соответствующей необходимости может быть принудительно отчуждено. Взамен на конфискованный автомобиль, технику или товары собственнику должны выдать "документ установленного образца", а также гарантии государства о компенсации.

Запрет на проведение митингов

Согласно закону о правовом режиме военное положение, предусматривает запрет на проведение каких-либо массовых мероприятий и митингов.

Цензура СМИ

В период действия военного положения власти получают право "регулировать", то есть вмешиваться в работу всех типов масс-медиа, которые могут использоваться военными для проведения разъяснительной работы.

В переводе на простой язык это означает появление рычага по откровенному закручиванию гаек и захвату/закрытию изданий, редакционная политика которых не контролируется Банковой.

Отмена выборов

В регионах с военным положением нельзя проводить референдумы и выборы, начиная с президентских и заканчивая голосованием на местных выборах.

"Сухой закон"

Власти могут ввести ограничение на продажу спиртного - вообще или в ограниченное время, например, запретить продажу алкоголя ночью.

роме того, любое частное или коммунальное имущество подлежит принудительному отчуждению, в случае соответствующей необходимости. Взамен на конфискованное добро (автомобили, технику, товары) собственнику будет выдаваться "документ установленного образца", а также гарантии государства о компенсации.

Особый режим работы критически важных предприятий и учреждений

Во время введения военного положения на усиленный режим работы переходит МВД и пограничники.

На особый режим работы переводят критически важные предприятия, например, "Укроборонпром".

Также власти должны определить больницы по всей стране, куда в случае необходимости будут эвакуировать военных, полицейских и гражданских. В таких больницах должен быть запас препаратов крови, необходимых медикаментов и резерв мест в отделениях и реанимации.

Призыв женщин

Также во время военного положения призвать могут военнообязанных женщин, список которых значительно расширили в Украине. Однако, поскольку этот процесс только начался и даже самого этого окончательно утвержденного Минсюстом списка профессий нет, то возникает вопрос, как это будет происходить в реальности и будут ли на самом дела призывать женщин.

Запрет на выезд для чиновников

Ранее "Слуги народа" собирались внести в Верховную Раду законопроект о запрете выезда за границу чиновникам во время военного положения. В списке невыездных чиновников были губернаторы, министры, нардепы, госслужащие высшей категории, руководители центральных органов исполнительной власти, руководителям организаций критической инфраструктуры. Но за этот закон еще не голосовали.