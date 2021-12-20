Решение о введении в Украине военного положения примут молниеносно, но его необходимость будет зависеть от ситуации в стране. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Апостроф TV.

По словам Данилова, пока он не видит необходимости введения военного положения.

"Я бы не пугал людей сейчас введением военного положения. Решения будут приниматься в зависимости от тех обстоятельств, которые сегодня будут в стране. Сегодня я могу сказать, что таких обстоятельств нет. А если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения, никто не будет с этим медлить. Более того, такой ситуации, которая происходила в 2014 году, когда военные не защищали свою страну - такого точно не будет", - сказал секретарь СНБО.

Данилов высказал уверенность, что все будут четко действовать согласно своим инструкциям и полномочиям. При этом он назвал не очень критичным увеличение численности войск РФ у границ с Украиной.

"Есть ли сейчас увеличение военного присутствия на границах с нашей территорией? Да, есть. Но оно не очень критично, чтобы сейчас говорить: "Все, вот завтра они начнут". Мы этого сейчас не видим", - заявил он.

Кроме того, по словам Данилова, в Украине знают, что за группировки находятся на расстоянии до 400 километров от нашей границы. Знают количество и то, чем они оснащены.

"У нас это все под контролем, и мы ежедневно получаем информацию от соответствующих институций на этот счет. Сегодня такой опасности мы не видим", - заверил Данилов.

Ранее "Страна" писала о том, что Кличко заявил о чрезвычайной ситуации в Киеве из-за подготовки к российскому вторжению.

Также мы сообщали, что в Белом доме считают, что у них есть четыре недели на предотвращение вторжения РФ в Украину.