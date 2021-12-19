В администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена сообщили, что у них есть "окно в четыре недели", чтобы предотвратить вторжение России в Украину. Белый дом пытается избежать ошибок, которые были допущены при правлении Барака Обамы в 2014 году.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации Байдена.

Издание пишет, что нынешний президент США опасается повторения ошибок, когда Штаты и Европа были застигнуты врасплох аннексией Крымского полуострова. В связи с этим Байден потребовал от своих советников по национальной безопасности сдержать президента России Владимира Путина всеми возможными способами от вторжения в Украину.

"То, что мы делаем, очень просчитано. Но у нас есть только около четырех недель, чтобы это осуществить", - сообщил источник CNN.

Кроме того, издание пишет, что реакция Белого дома на угрозу вторжения РФ началась с поездки директора ЦРУ Билла Бернса в Москву. Однако из-за того, что Россия продолжила стягивать войска к украинской границе, дипломатические переговоры превратились в публичные предупреждения в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Санкции, которые мы ввели в отношении России в 2014 году, были в основном направлены на то, чтобы сдержать среднесрочное и долгосрочное развитие конкретных российских государственных компаний, ограничив их доступ к рынкам капитала и технологиям США", - отметил представитель Белого дома.

По его словам, новые санкции "будут подавляющими и повлекут за собой значительные издержки для российской экономики и их финансовой системы".

Напомним, мы сообщали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США и Великобритания могут вводить санкции против Российской Федерации самостоятельно, без координации с Европейским союзом. Также он призвал Запад перейти от общих слов и назвать конкретные меры, которые тот введет против Москвы в случае вторжения в Украину.

Кроме того, новый министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт призвала ужесточить персональные санкции против российского руководства. Она имела в виду ответственных за эскалацию и стягивание войск на границу с Украиной, о которых с конца октября настойчиво пишут западные СМИ.