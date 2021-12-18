В Белом доме полагают, что Россия еще не решила, какие дальнейшие шаги предпринимать в отношении Украины. Хотя в США и в Европе многие политики уверены в скором российском вторжении и грозят за это Кремлю санкциями.

Как пишет ТАСС, позицию американской администрации озвучил на семинаре в неправительственном Совете по международным отношениям помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

У советника спросили, какие решения с точки зрения американской администрации принял по поводу Украины президент России Владимир Путин.

"Текущая оценка правительства США заключается в том, что он еще не принял решения. Так что в этом плане нет изменений по сравнению с прошлой неделей", - ответил Салливан.

При этом Салливан высказал мнение, что практически нет сомнений в надежности выводов американской разведки о скоплении войск у границ с Украиной и подготовке вторжения.

"У меня высокая уверенность в нашей способности видеть то, что представляло собой значительное наращивание Россией военных сил близ Украины", - отметил сотрудник Белого дома.

По его версии, такое наращивание сил было в Крыму, а также "в других местах" непосредственно на территории Украины.

"Мы поделились этим с союзниками и партнерами. И это подвигло их к тому, чтобы присоединиться к нам в мощном хоре, ясно сигнализирующих о колоссальных последствиях, как сегодня выразился Европейский союз, для России, если она решит осуществить дальнейшее вторжение в Украину", - заявил помощник Байдена.

Однако, признал он, "есть пределы" тому, что знает и чего не знает американская разведка.

Между тем согласно опросу две трети украинцев не готовы воевать с Россией в случае ее вторжения.

А глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что без помощи Запада Украина не устоит в случае вторжения РФ.