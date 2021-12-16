Европейский парламент принял резолюцию о том, что Россия должна немедленно отвести от границы "свои силы, угрожающие Украине". Он заявил, что санкции против РФ в случае эскалации конфликта должны включать отключение России от платежной системы SWIFT.

Пресс-релиз о резолюции опубликован на сайте Европарламента.

В резолюции, принятой в четверг 548 голосами против 69 и при 54 воздержавшихся, парламент осудил нынешнее "крупное наращивание российской военной мощи на границе с Украиной". Депутаты потребовали, чтобы Москва немедленно отвела свои силы и прекратило угрожать соседней стране.

Депутаты считают, что наращивание военной мощи представляет угрозу миру, стабильности и безопасности в Европе, и расценили его как инструмент для получения политических уступок от Запада за счет Украины.

Напоминая об устремлениях Украины в НАТО, в тексте подчеркивается, что "выбор союзов любой страны не должен зависеть от одобрения третьей страны", и поэтому отвергаются попытки России включить некоторые страны в свою сферу влияния для формирования своего будущего.

В тексте говорится, что ЕС должен быть готов направить России суровое предупреждение о том, что военные действия против Украины будут не только неприемлемыми, но и иметь высокую экономическую и политическую цену.

Новый пакет санкций должен быть направлен против командования российской армии, а также ближайшего окружения Путина и олигархов из его орбиты, а также их семей. Санкции должны повлечь замораживание финансовых и физических активов в ЕС, запреты на поездки, исключение России из платежной системы SWIFT.

Депутаты Европарламента также требуют, чтобы ЕС предпринял серьезные шаги по снижению своей зависимости от импорта энергоносителей из России и продемонстрировал более сильную энергетическую солидарность с Украиной. Это должно быть достигнуто путем более тесной увязки энергетических инфраструктур ЕС и Украины.

В резолюции содержится призыв не вводить в действие трубопровод "Северный поток - 2", независимо от того, будет ли он в какой-то момент соответствовать положениям Газовой директивы ЕС.

Парламент также призывает Россию и "ЛДНР" соблюдать соглашения о прекращении огня. Кроме того, депутаты Европарламента призвали Россию "конструктивно участвовать" в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе.

Ранее в США пригрозили России отключить SWIFT.

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