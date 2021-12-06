Правительство США рассматривает широкий спектр санкций в отношении России. Они могут быть введены против членов ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина и российских производителей энергии, а также могут предполагать отключение России от международной платежной системы SWIFT, используемой банками по всему миру. Цель санкций - "сдерживание" ее от "вторжения в Украину".

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, близкие к обсуждению.

Как сообщается со ссылкой на некие источники, администрация Байдена в настоящее время ведет переговоры с европейскими партнерами, многие из которых имеют более тесные экономические отношения с Россией, в надежде на координацию действий.

Люди, знакомые с обсуждениями, говорят, что новые экономические санкции могут быть нацелены на различные сектора, включая производителей энергии и российские банки. Новые санкции также могут быть применены в отношении суверенного долга России.

"Они также, вероятно, будут преследовать ведущих российских олигархов, ограничивая их возможности путешествовать и потенциально перекрывая доступ к американским банковским системам и системам кредитных карт", - пишет CNN.

По словам двух источников, знакомых с ходом дискуссии, официальные лица также рассматривают вопрос об отключении России от международной платежной системы SWIFT, от которой Россия остается в значительной степени зависимой. Это рассматривается как "ядерный" вариант.

В тоже время CNN добавляет, что окончательное решение по санкциям Байден ещё не принял.

Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд анонсировала против России санкции из-за Украины, "которых еще не было в прошлом". В ответ глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обязательно отреагирует на них.

В то же время президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден три раза в текущем году отклонял пакет санкций в отношении Российской Федерации, который ему предлагали представители Совета национальной безопасности (СНБ).