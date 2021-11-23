В Кремле негативно отреагировали на введение Вашингтоном новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Там считают, что ограничительные меры в отношении трубопровода являются незаконными и неправильными.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сообщает РИА "Новости".

"Санкции по "Северному потоку" - это продолжение вот этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Излюбленный язык Вашингтона. Разумеется, это то, к чему мы относимся крайне негативно, мы не раз об этом говорили. Но опять же считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне таких напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, новые санкции США будут введены в отношении компании Transadria LtD, которая участвовала в строительстве трубопровода и связана с Россией, а ее судно Merlin будет признано собственностью, которая подлежит блокировке.

Ранее мы писали, что Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2". В ответ на это в Кремле не увидели политической подоплеки.

Кроме того, сообщалось, что из-за остановки сертификации "Северного потока-2" запуск газопровода могут отложить до марта 2022 года.