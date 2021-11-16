Высший административный суд немецкого города Грайфсвальда отклонил иск экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH), касающийся трубопровода "Северный поток – 2".

Об этом 16 ноября сообщила представитель суда Доротея тер Веен.

"Высший административный суд Грайфсвальда сегодняшним решением отклонил иск Deutsche Umwelthilfe против Горного ведомства Штральзунда (города на севере ФРГ - Ред.)", - сказано в распространенном пресс-службой суда заявлении.

Во время разбирательств суд указал на то, что иск отчасти неприемлем, а также в некоторой степени необоснован. Кроме того, в суде добавили, что последствия прокладки газопровода для окружающей среды уже были изучены, тогда как истцы опирались на некое американские исследование.

Ранее экологи из организаций Deutsche Umwelthilfe и NABU уже не раз предпринимали попытки помешать строительству газопровода. В последний раз это было в начале лета. Тогда Deutsche Umwelthilfe просила у Федерального ведомства по судоходству и гидрографии отозвать разрешение на строительство трубопровода или приостановить его прокладку. Активисты были недовольны тем, что соответствие проекта климатическим целям страны не проверялось во время его утверждения.

Тем временем Германия приостановила процесс сертификации российского газопровода "Северный поток - 2".

Несмотря на эту новость в рейтинговом агентстве Fitch спрогнозировали, что "Северный поток - 2" запустят уже к концу отопительного сезона.