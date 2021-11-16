Германия приостановила процесс сертификации российского газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщает агентство Bloomerg.

В релизе Германского национального регулятора - Федерального агентство по сетям (Bundesneztagentur) говорится о том, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму.

Немецкий регулятор заявил, что оператор "Северного потока 2" может быть сертифицирован только как немецкое юрлицо, а Nord Stream 2 AG - швейцарская компания.

Поэтому сейчас оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG создаст немецкую дочернюю структуру для поставам по немецкой части трубы, чтоб выполнить требования германского регулятора по организационной форме.

Она возобновится, когда немецкая "дочка" подаст новую заявку. Изучение заявки будет продолжаться в рамках оставшейся части 4-месячного периода. То есть - формально речь идёт о чисто технико-юридических причинах остановки сертификации.

Напомним, вчера стало известно, что Нафтогаз Украины и Оператор ГТС Украины были допущены к участию в сертификации газопровода "Северный поток-2", но без права вето.