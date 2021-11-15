"Нафтогаз Украины" будет принимать участие в процедуре сертификации "Северного потока-2". Немецкий регулятор также допустил к сертификации и вторую украинскую компанию - оператора "ГТС-Украина".

Об этом сообщил в Facebook глава компании Юрий Витренко в понедельник, 15 ноября.

"Нафтогаз примет участие в процедуре сертификации оператора Северного потока-2". Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", - написал Юрий Витренко.

Позже регулятор ФРГ подтвердил, что украинские "Нафтогаз" и "Оператор ГТС" допущены к сертификации Nord Stream 2 AG, но без права вето.

Ранее "Страна" сообщала, что оператор "Газотранспортной системы (ГТС) Украины" вслед за "Нафтогазом" подал заявку в немецкий энергетический регулятор (Bundesnetzagentur) на участие в процедуре сертификации Nord Stream-2 AG - оператора российского газопровода "Северный поток-2". ГТС Украины считают, что российский трубопровод разрушает европейскую энергетическую архитектуру, противоречит принципам энергетической солидарности ЕС и угрожает безопасности поставок газа в Европу.

Также мы писали, что в Украине допустили, что Европа может дать добро на запуск газопровода без сертификации, поскольку Россия пользуется кризисными ситуациями.