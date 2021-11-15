Президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении от 15 ноября ещё раз пообещал, что никаких веерных отключений электроэнергии в Украине не будет.

Также он заявил, что государство решит проблемы с углём.

"Шесть кораблей уже плывет из Америки", - заверил Зеленский.

При этом он добавил, что у "сепаратистов мы закупать уголь не будем".

Также президент в очередной раз раскритиковал телеканалы, которые говорят о проблемах Украины в энергетике.

"Чтобы не слышать лживые сказки об отключении света, отключайте звук на некоторых лживых телеканалах", - призвал Зеленский.

Как писала "Страна", о том, что в Украине не планируются веерные отключения электроэнергии, три дня назад заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

Мы также сообщали, что в том же видеообращении Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Их раздадут через электронный сервис государственных услуг "Дия". Потратить деньги можно будет на покупку абонементов в спортклуб, посещение кинотеатров, музеев, концертных залов, а также на билеты на транспорт внутри страны.