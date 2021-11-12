В Украине не планируются веерные отключения электроэнергии. Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Таким образом премьер прокомментировал недавнее высказывание городского главы украинской столицы Виталия Кличко, предупредившего киевлян о грядущих веерных отключениях электричества, которые могут стать первыми в третьем тысячелетии.

Глава Кабмина назвал слова столичного мэра дезинформацией и вообще высказался о его заявлении в довольно резком ключе.

"Спросите у Кличко, откуда он берет эту дезинформацию и почему он уверен, что у него начнутся какие-то веерные отключения. Оснований сегодня ни Минэнерго, ни "Укрэнерго" для веерных отключений не имеют. Мы не готовимся к веерным отключениям, планов таких не составляем", - сообщил Шмыгаль.

Ранее "Страна" сообщала, что в регионах Украины между тем уже начали утверждать графики веерных отключений электроэнергии. Такой документ уже составлен, например, в Черкасской области.

Кроме того, мы подробно разбиралась, что происходит с украинской электроэнергетикой накануне зимы и разгара отопительного сезона.