Украинская энергетика - на пороге масштабного кризиса.

На отечественных ТЭС сложилась критическая ситуация с углем - его запасы почти вчетверо ниже плановых, причем, объемы ресурса тают с каждым днем.

По данным Минэнерго, по состоянию на 18 октября запасы угля на складах тепловых электростанций составили 623,7 тысяч тонн (этих объемов хватит на 7-10 дней работы).

При этом ТЭС используют уголь быстрее, чем накапливают - при среднесуточных поставках в 53,5 тысяч сжигают - 55 тысяч тонн.

Между тем, потребности в электроэнергии, наоборот, растут — из-за снижения температуры воздуха потребление электроэнергии, по данным "Укрэнерго", увеличилось на 2,8% - до 408 млн киловатт-часов. И, по мере похолодания, расход электроэнергии и дальше будет расти.

Пополнять запасы угля сейчас проблематично - отечественного ресурса не хватает, импорт дорогой и в дефиците. Мировые цены на уголь уже побили все рекорды, превысив 250 долларов за тонну (недавно они поднимались до 300 долларов), причем, найти свободные объемы даже по высоким ценам непросто.

В такой ситуации блоки ТЭС просто останавливаются. На 13 октября в простой ушло 20 блоков тепловых электростанций и теплоэлектроценталей. В Кабмине заявили, что вся надежда на атомную генерацию. На недавнем заседании правительство сообщило, что предложило сдвинуть графики плановых ремонтов блоков на АЭС, с тем, чтобы задействовать все 15 блоков в работу энергосистемы.

Впрочем, в "Энергоатоме" отметили, что все блоки удастся задействовать лишь на короткий период - явно не на всю зиму.

Какие варианты остаются для Украины при таком раскладе?

Первый - массированный импорт электроэнергии из Беларуси и России.

Запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и РФ действует до 1 ноября. В Минэнерго до последнего утверждали что пока его отмена не рассматривается. Но сразу несколько источников на энергорынке сообщили нам, что уже идут переговоры о возобновлении импорта электроэнергии из Беларуси. Об этом нам рассказал, в частности, глава Независимого профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец. А "Укрэнерго" назначила на 22 октября конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью, результаты которого станут известны 29 октября. То есть, фактически с 1 ноября поставки электроэнергии из Беларусь могут возобновиться.

"Но импорта может оказаться недостаточно, особенно, если зима окажется холодной. Из России и Беларуси максимальные поставки могут составить немногим больше 4 мегаватт", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Второй вариант - замещать недостающие объемы угля газом. Но газ очень дорогой, плюс его и так может не хватить на отопительный сезон. Поэтому, по словам Корольчука, такую модель могут подключать лишь на короткие пиковые периоды.

Третий вариант - ограничения потребления, в том числе, веерные отключения электричества. "Будут веерные отключения, угроза очень высока", - уверен Волынец. "Ограничивать могут, в первую очередь, промышленность", - добавил Корольчук.

Может встать вопрос также о повышении цен на электроэнергию. "Электроэнергия подорожает уже в этом отопительном сезоне, так как в себестоимости тепловой генерации - 75% - это цена угля. В первую очередь, будут выкручивать руки бизнесу, но мы ведь понимаем, что в конечном счете заплатят простые люди, так как из -за дорогого электричества взлетят цены на все товары", - говорит Волынец.

Разбирались, почему на пороге зимы украинские ТЭС остались без угля, и как в такой ситуации будет работать энергосистема.

Угля осталось на неделю

О низких запасах угля на украинских ТЭС говорят еще с прошлого года. Но тогда недостающие объемы удавалось замещать с помощью импорта.

"В феврале этого года, под конец отопительного сезона, когда были сильные морозы, склады ТЭС опустели до минимума - было немногим больше 400 тысяч тонн. Потом начали наращивать запасы, выйдя на июнь на планку в 1,1 млн тонн. Но затем начал набирать обороты мировой энергетический кризис, взлетели цены, в том числе, на уголь. И на том активное накопление угля закончилось, начали что называется, затыкать дыры", - говорит Корольчук.

По словам эксперта энергорынка Олега Попенко, ТЭС не закупали активно уголь еще и из-за низких предельных цен на электроэнергию - прайс-кэпы долгое время балансировали на уровне 1-2 гривны за киловатт и только потом НКРЭ повысил их до 2-4 гривен.

В ДТЭК- Энерго нам также сказали, что одной из причин нынешней сложной ситуации в углем являются "необоснованно низкие цены на продажу электроэнергии на рынке на сутки вперед вплоть до июля". Это не позволило полноценно готовится к отопительному сезону. "Украинская генерация не столкнулась бы с такой проблемой с сырьем, если бы имела ресурс для его контрактования заблаговременно", - отмечают в компании.

Но, пока ценник был низким, ТЭС не спешили тратиться на формирование складских запасов.

И, уже в конце августа в "Укрэнерго" охарактеризовали ситуацию с углем как "критическую". С тех пор она только ухудшается.

По данным "Укрэнерго", за неделю с 4 по 10 октября запасы угля на ТЭС уменьшились на 6,5% - объемы составили "мистические" 666,6 тысяч тонн.

По данным Минэнерго, за последнюю неделю запасы угля сократились еще больше - до 623,7 тысячи тонн. Это уже более чем в 4,3 раза ниже плана Минэнерго. Если отталкиваться от этого плана - не хватает больше 2 млн тонн.

По плану Минэнерго, начало отопительного сезона ТЭС должны были накопить порядка 2,7 млн тонн угля. "План занижен, по-хорошему для нормального прохождения сезона угля нужно не меньше 3,5 млн тонн. Но, как видно, даже он не выполняется", - отмечает Волынец.

По его словам, ситуация с углем уже не просто критическая - она близка к катастрофе.

По расчетам Минэнерго, на Славянской ТЭС антрацитового угля осталось на двое суток работы, на Криворожской - на один день, на Змеевской ТЭС - на 5, на Трипольской - на 7 дней.

По газовому углю самые низкие запасы на Запорожской ТЭС (на 7 дней работы), Углегорской (на 6 дней), на Змеевской (на 5 дней).

Впрочем, в Минэнерго сообщили, что на 17 октября запасы угля на государственных ТЭС выросли на 26 тысяч тонн - до 95,8 тысяч. Спасли поставки от ДТЭК, которые были проведены в экстренном режиме на ТЭС "Центрэнерго" и Славянскую ТЭС "Донбассэнерго".

Но, понятно, что это кардинально ситуацию не решает. В Минэнерго признали, что угля на складах ТЭС хватит всего на 1-2 недели.

На теплоэлектроцентралях (которые обеспечивают подачу тепла, в том числе, для населения и бюджетников) с углем все еще хуже. По данным Минэнерго, на ТЭЦ "Сумытеплоэнерго" и "Краматорсктеплоэнерго" - на ноль дней работы. На Калушской ТЭЦ - на 5 дней, на Черкасской - на 7 дней. На других ТЭЦ, которые попали в мониторинг Минэнерго - угля хватит на 20-25 дней, это при том, что отопительный сезон фактически еще только стартует.

Пополнять запасы угля в нужных объемах проблематично. Ведь добыча на отечественных угольных шахтах только сокращается.

"Три месяца подряд у нас падает добыча на государственных шахтах. При плане в 12 тысяч тонн в сутки реально поднимают на-гора порядка 9,5 тысяч тонн, это угольной массы, в пересчете на концентрированный голь - еще меньше. Добычу можно было бы увеличить в пределах 10%, но в шахты нужно вкладывать деньги, а финансирования нет. Нечем даже выплатить зарплаты шахтерам - на сегодня задолженность уже перевалила за 1,8 млрд, а на 1 ноября достигнет 2,4 млрд. При этом уголь отгружают с госшахт по заниженным ценам - от 700 до 2150 гривен за тонну. Для сравнения: люди уже покупают уголь для отопления своих домов по 7 тысяч гривен, на мировом рынке ценники на прошлой неделе взлетели до 300 долларов за тонну, на этой стабилизировались на отметке в 254 доллара на тонну", - говорит Волынец.

При этом, по словам Волынца, власти не предпринимают никаких шагов, чтобы стабилизировать ситуацию в угольной отрасли.

"Нужно срочно выделять финансирование из резервного фонда или брать кредиты под гарантии Кабмина, закупать оборудование для шахт, делать проходки, параллельно готовить новые лавы. Но прежде - убрать с шахт смотрящих. До сих пор, несмотря на катастрофическую ситуацию в отрасли все схемы работают, и на них назначают «смотрящих» прямиком с Банковой. В итоге шахты разоряются - им нечем платить людям зарплаты, их отключают от электроэнергии за долги, парадоксально - но шахтерам, которые имеют право по трудовым соглашениям почти на 6 тысяч тонн угля на каждого для отопления своих жилищ, элементарно нечем будет обогревать дома. Среди шахтеров уже зреют протестные настроения", - утверждает Волынец.

Схемы не греют

В нынешней ситуации с углем очень важен момент, о котором упомянул Волынец - схемы. Не секрет, что в последние годы в Украину заходили немалые объемы угля из России и неподконтрольных территорий Донбасса. Причем, в разное время эти поставки курировали разные "смотрящие".

Но на эти миллиардные потоки положили глаз люди из окружения Зеленского, которые начали планомерно осваивать все сегменты энергорынка, и, понятно, не могли пройти мимо угля.

Особенно усилилась борьбы за передел угольных потоков этим летом, когда уже стало понятно, что с с ресурсом будут проблемы.

Тут стоит вспомнить недавний арест Сергея Кузяры, которого взяли как раз за поставки угля из неподконтрольных территорий. После этого, как рассказывал нам источник на энергорынка, "начали вызывать на допросы людей с ТЭС, на которых, якобы, оседал уголь из "ЛНР" и "ДНР", трейдерских компаний и др. На рынке начались тупо зачистки, и потоки угля из России и неподконтрольных территорий снизились - поставщики взяли паузу, пока все уляжется", — говорит наш источник.

Юрий Корольчук также считает, что "Кузяру взяли не просто так". По его словам, тут может идти речь как о переделе угольных потоков под новых смотрящих, так и о попытке "курировать" поставки угля и таким образом решить проблему с ресурсом на ТЭС.

"Очевидно, рассчитывали получить полную картину по логистике, кто, сколько и откуда везет, и припугнуть поставщиков, чтобы они обеспечили нужные объемы. Это был, скорее, шаг отчаяния", - считает Корольчук.

Как бы то ни было, "зачистки" угольного рынка возымели обратный эффект - угля стало еще меньше.

Интересно, что на недавнем СНБО должен был рассматриваться комплекс энергетических вопросов. Но по-сути, так никаких решений по энергетике, в том числе, по углю, так и не приняли.

Все скупил Китай

Министр энергетики Герман Галущенко в рамках рабочего визита на Запорожскую ТЭС провел совещание по углю, и заявил, что вся ответственность за выполнение графика Минэнерго (по нему, напомним, нужно накопить порядка 2,7 млн тонн вместо нынешних чуть более 600 тысяч) лежит на генерирующих компаниях. И, якобы, Минэнерго, в рамках своей компетенции, готово поспособствовать решению проблемных вопросов с поставками. Как именно Галущенко не уточнил.

По словам Корольчука, на данный момент ситуация просто патовая. "Входить в зиму с 600 тысячами угля на складах - это просто смешно", - говорит он.

Понятно, что о быстром увеличении добычи до нужного уровня говорить не приходится. Остается вариант с импортом. Но и тут - большие проблемы.

Уголь на мировом рынке сейчас бьет рекорды по ценам. Но даже дорогого ресурса нет - его тут же разбирают.

"Цены на уголь находятся на максимальных уровнях с 2008 года на фоне энергетического кризиса: вслед за газом стали дорожать и альтернативное ресурсы - нефть, уголь и др. Причем, так как из-за рекордных цен на газ все вдруг вспомнили о "грязном" угле, он стал дефицитным. Понятно, что в случае с углем всплеск цен (а недавно котировки поднимались до 300 долларов за тонну) временный. Вскоре возобновится "крестовый поход" против "грязного" угля, и он подешевеет. Но пока ситуация такова, что цены зашкаливают, а свободных объёмов нет.

Главные пострадавшие - европейские потребители: с одной стороны в Европе долгие годы целенаправленно отказались от угля и переходили на газ, а с другой не смогли вовремя подстроится под происходящее, из-за чего большая часть угля сейчас направляется в Азию, преимущественно в Китай. Также мы наблюдаем эффект домино: например, из-за нехватки угля сокращается производство алюминия (оно крайне энергозатратное), стоимость которого впервые с лета 2008 года выросла выше 3100 долларов за тонну.

Что касается ситуации в Украине, то тут все довольно сложно, ведь около 43% всей электроэнергии производится с помощью угля, еще 37% и 13% дают АЭС и ГЭС. Зеленый курс пока как-то не задался, да и объединение украинской и европейской энергосистемы пока буксует", - говорит Сергей Родлер, аналитик TeleTrade.

Угольные ценники накручивает, в первую очередь, Китай. "Если бы не китайский фактор, уголь тоже подорожал бы, но, максимум, до 200 долларов, а до 250-300, как он торгуется сейчас", - говорит Корольчук.

В Китае на угольные ТЭС приходится порядка 70% всей генерации электроэнергии. В связи с резким ростом потребления и подорожанием газа потребности в угле в КНР просто взлетели. Местные власти дали установку на увеличение внутренней добычи, но в крупном угольном регионе Поднебесной - провинции Шаньси - случилось наводнение, которое затопило часть шахт, что резко усугубило ситуацию.

В итоге 15 октября на товарной бирже Чженчоу фьючерсы на энергетический уголь выросли на 8%, до 263 долларов за тонну. Также Китай ограничивает потребление электроэнергии для производственных площадок. При этом Поднебесная продолжает "пылесосить" мировой угольный рынок, забирая доступные объемы.

"Большой дефицит угля, с которым сейчас столкнулся Китай, серьезно обострил ситуацию на внешних рынках и усложнил приобретение ресурса для украинской генерации. В ближайшие 3-6 месяцев на рынке ожидается огромный спрос на уголь по очень высоким ценам, что обусловлено потребностями Китая. Цены на топливо также продолжают бить рекорды", - отметили в ДТЭК-Энерго.

Что доступно Украине? В ДТЭК сообщили, что законтрактовали более 565 тысяч тонн угля из США, Польши и Казахстана.

"Компания подписала два контракта на поставку в общей сложности 340 тысяч тонн энергетического угля из Польши. Первый - с угледобывающим предприятием Bogdanka, он предусматривает поставку с августа 2021 года до январь 2022 года. Второй — на поставку в сентябре 20 тысяч тонн угля с польской шахты Zakład Górniczy Brzeszcze. На сегодня на ТЭС !ДТЕК Энерго" уголь из Польши поступает практически в ежедневном режиме. Мы также зафрахтовали 225 тысяч тонн угля из США, недавно была согласована поставка с американской компанией HC Trading (Heidelberg Cement Group) двух корабельных партий энергетического угля (150 тысяч тонн). Ожидается, что уголь будет доставлен в декабре этого года и январе следующего года. Идет также импорт из Казахстана", - рассказали нам в "ДТЭК Энерго".

В "Центрэнерго" заявляли о том, что законтрактовали около 500 тысяч тонн, в том числе, 350 тысяч тонн из Польши и 100 тысяч из Казахстана, для чего на счетах госкомпании аккумулировали 1,5 млрд гривен (за счет переуступки очереди по платежу "Энергоатому" и предоплате за электроэнергию от "Нафтогаза"). Таким образом речь идет о порядке миллиона тонн импортного угля.

Но, как говорит Корольчук, этого явно недостаточно, ведь, по плану Минэнерго, не хватает двух миллионов тонн.

Об активизации поставок угля из Казахстана глава Минэнерго Галущенко недавно говорил с послом этой страны в Украине Дерханом Калетаевым.

Но, как говорит Корольчук, уже сейчас решать вопрос угля с колес крайне проблематично. "Из того же Казахстана доставка - месяц и больше. Если законтрактуют сейчас - получат в декабре", - говорит он.

Также проблематичным может оказаться импорт из США, который также обсуждается.

"Там очень длинное ж/д плечо от шахт к порту, плюс Турция не пропускает через Босфор корабли с углем более 85 тысяч тонн, да и под крупную разгрузку угля наши порты не приспособлены, не хватает также вагонов для транспортировки угля. А, к примеру, на Луганскую ТЭС нужно вообще будет возить уголь грузовиками. В итоге этот уголь будет просто золотым", - добавил Волынец.

По словам Корольчука, если бы власти подняли вопрос импорта еще весной, то, объединив потребности государственной и частной генерации, можно было бы сформировать крупный заказ и получить уголь по 80-100 долларов за тонну. "Если бы законтрактовали 5 млн тонн, такая цены была бы возможна. С более мелкими партиями уже посылают на биржи и к трейдерам. Но удобный момент для закупки Украина проспала, теперь можно разве что подбирать на мировом рынке мелкие партии втридорога", - отмечает Корольчук.

Варианты по электроэнергии

Какие варианты остаются для энергетике, входящей в зиму на минимальных запасах угля?

По словам Корольчука, энергосистему будут пытаться вытянуть на атомной генерации, увеличив ее долю, и, соответственно, снизив долю тепловых электростанций.

Ранее Кабмин заявлял, что поставил цель атомке - работать на максимальном количестве блоков.

Правда, как отметил глава "Энергоатома" Петр Котин, все 15 блоков долго работать не смогут. "Мы гарантируем работу в зимний отопительный сезон 14-ю блоками. Также мы будем иметь возможность одну неделю до декабря и в феврале работать даже 15-ю энергоблоками, но это будет челендж для нас, для дальнейшего сокращения ремонтных работ", - сказал Котин на недавнем совещании на Запорожской АЭС.

Но, как считает Корольчук, стабильно работать атомная генерация сможет в лучшем случае на 10 блоках.

"Если будут работать 10 блоков АЭС и зима окажется не очень холодной, то энергосистема, вполне возможно, справится. При этом в отдельные периоды может встать вопрос сжигания газа на ТЭС. А так как он очень дорогой в этом году, понятно, что не обойтись без срочных решений по компенсациям затрат генерации", - говорит Корольчук.

В компании "ДТЭК-Энерго" отмечают, что до сих пор не решена проблема старых долгов на генерирующем рынке. "Перед нашей компанией задолженность составляет более 1,8 млрд гривен, перед всеми участниками рынка - больше 11 млрд. Это деньги, которые уже давно должны были пойти на подготовку к отопительному сезону, в том числе, на закупку угля", - отмечают в компании.

Волынец допускает, что снова может всплыть вопрос повышения ценников на электроэнергию. "Начнут выкручивать руки промышленности, а та, понятно, заложит подорожание электроэнергии во все товары", - говорит Волынец.

"Тарифы должны отвечать реальной рыночной ситуации и покрывать затраты, такие, к примеру, как поточную рыночную цену на уголь", - говорят в "ДТЭК Энерго"

В случае, если одномоментно не удастся задействовать 10 блоков АЭС и больше, а также если будут сильные морозы, то могут начать ограничивать потребление электроэнергии. "Могут быть веерные отключения, и станут ограничивать, в первую очередь, промышленность", - отмечает Корольчук.

Также, по его словам, придется запрашивать аварийную помощь у соседей, и открывать импорт. Напомним: сейчас импорт электроэнергии из Беларуси и России запрещен. Сроки запрета - до 1 ноября. Но на 22 октября "Укрэнерго" уже назначила конкурс на на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью, результаты которого станут известны 29 октября. То есть, фактически с 1 ноября поставки электроэнергии из Беларусь могут возобновиться. Волынец утверждает, что уже идут переговоры об импорте с Беларуской АЭС. О поставках электроэнергии из России власти пока ничего не говорят. Но возможности импорта не безграничны - из Бераруси - всего 0,9 мегаватт, из РФ - 3,7 мегаватт.

"Этого может оказаться недостаточно, чтобы избежать перебоев в работе энергосистемы", - подытожил Корольчук.