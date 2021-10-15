Сегодня, 15 октября, на очередном пятничном заседании Совета национального безопасности Украины ничего не решили по срыву отопительного сезона в стране и ценам на газ. Хотя все ожидали, что этот вопрос будет одним из главных.

Как заявил на брифинге по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов, решения по этому вопросу будут приниматься "в случае необходимости".

При этом сейчас "есть вопросы с углем", признал секретарь СНБО Данилов.

Напомним, "Страна" сообщала, что регионы Украины уже стали массово объявлять чрезвычайные ситуации по отоплению.

Также мы писали, что на прошлой неделе промышленным потребителям предложили покупать газ по 56 000 гривен за 1000 кубов - почти в семь раз дороже, чем в январе 2021 года. Такие цены убийственны для украинской промышленности, единственной в Европе на 100% закупающей газ по спотовым ценам. Как показал опрос, из-за них почти все предприятия страны станут убыточными.

Кроме того, мы сообщали о том, как Кабмин хочет пересчитать тарифы на отопление. Начисления за отопление и горячую воду для всех потребителей, кроме населения, то есть - бюджетников, коммерческих компаний, будут пересчитываться каждый раз при изменении ценника на газ.