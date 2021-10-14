Депутаты Верховной Рады обсуждают планы специальным законом временно обязать частные газодобывающие компании продавать голубое топливо по себестоимости с небольшой наценкой.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" 13 октября заявил председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Чтобы взять всю добычу украинского газа и временно запретить им продавать, как они сейчас делают, по 45 гривен на энергетической бирже, а продавать по себестоимости с какой-то минимальной наценкой", - сказал нардеп.

Он добавил, что в число компаний, которых могут обязать продавать газ на упомянутых условиях, должны войти все газодобывающие фирмы, включая "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова, Burisma Holdings Николая Злочевского, предприятия Игоря Коломойского и других.

Арахамия также сказал, что этот газ можно будет направить для нужд бюджетных организаций.

В конце сентября оппозиционный депутат Юрий Бойко призывал продавать украинский газ для бюджетных предприятий по себестоимости.

Как писала "Страна", прошлой зимой Юрий Витренко объяснял, почему газ населению продают в 2,5 раза дороже себестоимости.

А недавно исполнительный директор "Нафтогаза" назвал себестоимость добычи украинского газа и сколько на нем наваривают при продаже населению.