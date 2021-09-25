Кабмин Украины обязан обеспечить людей и бюджетные организации отечественным газом по себестоимости, а не перекладывать проблему повышенных тарифов на местные бюджеты.

Такое заявление сделал сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, сообщается на сайте политсилы.

"Есть вопросы, которые задают властям во всех регионах Украины. Каким образом прожить отопительный сезон? Какая будет цена на газ? Какая будет цена на электроэнергию? Внятных ответов на них у правительства нет, поскольку как такового правительства у нас нет, а есть филиал Офиса президента. А там - абсолютно антинародная политика, абсолютное отклонение от того, что они обещали, когда шли на выборы, и вместо снижения тарифов там нацелены на их увеличение", - заявил политик.

По его словам, уже сейчас для бюджетной сферы предлагают договора, где цена на газ составляет 20-21 тысячу гривен за 1000 кубов.

"В себестоимости тепла 80% - это стоимость газа. Чтобы отопить школы и детсады, местные органы власти должны подписать договора на новую цену, а дальше - либо поднимать тариф в три раза, либо брать эти затраты на себя, на местные бюджеты. Естественно, в местных бюджетах таких денег нет", - заявил Юрий Бойко.

В ОПЗЖ считают, что правительство обязано поставлять украинский газ для бюджетной сферы.

"Надо дать украинский газ по цене 3 тысячи гривен - это себестоимость плюс налоги - для людей и бюджетной сферы, чтобы избежать такого драконовского повышения тарифов и не перекладывать на местные бюджеты решение этого вопроса", - резюмировал Юрий Бойко.

Ранее "Страна" писала о жалобах Витренко на то, что "Нафтогаз" тратит на добычу газа больше, чем получает от его продажи. Но в то же время главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерланер назвал себестоимость добычи газа в Украине - все лишь гривня за кубометр. При том, что потребителям его продают по 7 гривен. Таким образом, получается семикратный навар, но в НАК его информацию поспешили опровергнуть.