Утром в четверг, 23 сентября, в Киеве возле здания Верховной Рады идут протесты представители "Оппозиционной платформы - за жизнь", "Авто-Евро-Сила" и SaveФОП.

На площади перед Радой уже установили сцену, а правоохранители значительно усилили меры безопасности в правительственном квартале.

В SaveФОП сообщили, что отстаивать законопроекты, которые сегодня Рада должна проголосовать на внеочередном заседании - №3853-1 и №3853-2 о отмене обязательных кассовых аппаратов.

"Авто-Евро-Сила" требуют "устранить недостатки закона о растаможивании евроблях" в законопроекте №1403, который Рада приняла в апреле, а президент подписал в мае.

Напомним, накануне ФОПы обещали, что в день рассмотрения Радой отмены кассовых аппаратов будут блокировать правительственный квартал.

Как писала "Страна", с 1 января текущего года в Украине вступили в силу некоторые изменения для ФОПов: повысились налоги, стартовал переход на РРО, изменились счета, отменили книги учета доходов.

Также отметим, что сегодня Рада будет рассматривать и два резонансных законопроекта - об олигархах, и об увеличении налогов (изменения в Налоговый кодекс).