В Киеве под Радой собираются на митинг представители ОПЗЖ, "Авто-Евро-Сила" и SaveФОП. Фото
Утром в четверг, 23 сентября, в Киеве возле здания Верховной Рады идут протесты представители "Оппозиционной платформы - за жизнь", "Авто-Евро-Сила" и SaveФОП.
На площади перед Радой уже установили сцену, а правоохранители значительно усилили меры безопасности в правительственном квартале.
В SaveФОП сообщили, что отстаивать законопроекты, которые сегодня Рада должна проголосовать на внеочередном заседании - №3853-1 и №3853-2 о отмене обязательных кассовых аппаратов.
"Авто-Евро-Сила" требуют "устранить недостатки закона о растаможивании евроблях" в законопроекте №1403, который Рада приняла в апреле, а президент подписал в мае.
Напомним, накануне ФОПы обещали, что в день рассмотрения Радой отмены кассовых аппаратов будут блокировать правительственный квартал.
Как писала "Страна", с 1 января текущего года в Украине вступили в силу некоторые изменения для ФОПов: повысились налоги, стартовал переход на РРО, изменились счета, отменили книги учета доходов.
Также отметим, что сегодня Рада будет рассматривать и два резонансных законопроекта - об олигархах, и об увеличении налогов (изменения в Налоговый кодекс).