Согласно повестке дня заседания Верховной Рады в четверг, 23 сентября, сразу после регистрации депутатов начнут рассматривать во втором чтении проект закона об олигархах. На Банковой в этом увидели план срыва голосования, так как утром в зале мало людей.

Повестка опубликована на сайте парламента.

Судя по расписанию, сначала нардепы займутся проектом о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Причем докладывать о нем будет член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. А затем народные избранники перейдут к проекту закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, касающихся сбалансированности бюджетных поступлений (второе чтение).

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", председатель Рады Дмитрий Разумков неслучайно поставил в повестку дня первыми упомянутые законопроекты.

"Спикеры, близкие к Офису президента, уже усмотрели в этом хитрый план Разумкова завалить оба документа - в начале дня депутатов в зале обычно немного", - комментирует канал.

Напомним, в первом чтении законопроект об олигархах был принят в июле.

Разумков направил документ в Венецианскую комиссию, которая порекомендовала Раде пока его не принимать. Как видно, парламент не внял этой рекомендации.