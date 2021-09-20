В понедельник, 20 сентября, фракция "Слуга народа" проведет заседание. Нардепы обсудят финальные редакции и процедурe рассмотрения законопроектов 5599 и 5600, а также кадровые вопросы.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

Заседание фракции намечено на 19:00. А среди кадровых вопросов, по данным Палийчук, будет обсуждаться кандидатура нового главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Также Палийчук заявила, что фракция "Слуга народа" не согласна с повесткой парламента на текущую неделю и предложит Согласительному совету свою версию, и в нее войдут проекты законов, которые нардепы намерены обсудить на заседании фракции.

В частности, как пишет Палийчук, речь о готовом к рассмотрению антиолигархическом пакете: законопроектах № 5599 об олигархах и №5600 о наполнении бюджета. "Слуги" предложат Согласительному совету рассмотреть и утвердить процедуру постатейного рассмотрения этих документов.

Телеграм -канал "Политика "Страны" прокомментировал эту информацию.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что Рада на ближайшей пленарной неделе не сможет рассмотреть законопроект о деолигархизации.

Также мы сообщали, что на этой неделе в Раде презентуют бюджет-2022.