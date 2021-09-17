На следующей неделе текущего месяца Верховная Рада займется вопросами антиолигархического и налогового закона, а также презентуют проект государственного бюджета на 2022 год.

Об этом в Телеграм-канале "Железный нардеп" сегодня, 17 сентября, рассказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Он напомни, что сегодня оборонный комитет рекомендовал антиолигархический закон президента №5599.

В то же время налогового закона еще в процессе, однако Рада утвердит законопроект №5600 ("О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений"). Также в №5600 комитет принял, что акциз будут платить не реализаторы, а оптовики.

Как утверждает Железняк, в опубликованной повестке этих законопроектов ещё нет, но депутат "уверен, что увидят их в зале после бюджета".

Кроме этого, во вторник, 21 сентября, пройдет презентация госбюджета-2022 (№6000).

"Посмотрим, кто проголосует за 5600 и может ждать "плюшки" в бюджете после сбора депутатских предложений к первому чтению", - пишет Железняк.

Также на грядущей неделе депутаты рассмотрят законопроект №6052 с изменениями в бюджет текущего года. Железняк напомнил, что этот законопроект выделяет до конца года каждому получателю субсидий по 4137 грн, а каждому мажоритарщику из 250 округов – по 16 млн.

Рассчитывают пройти и менее громкие инициативы. Например, рассмотрят много вопросов по урегулированию труда (не новый трудовой кодекс), в частности законопроект №5388 про дерегуляцию трудовых отношений, уменьшение кадровой документации и упрощение приема на работу.

В повестку войдет закон про кредиты аграриям №3205-1. Железняк добавил, что под этот закон подвязан транш МВФ на почти 350 млн долларов.

Помимо этого, на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит следующие вопросы:

Распределение 5% розничного акциза на табак сразу в местные бюджеты №5719;

Внедрение единой электронной системы для судов №5433;

Закон про почту №3821 (во втором чтении);

Закон про риелторов №3618;

Формальные жесты от президента Украины и Кабинета Министров по выходу из соглашений стран СНГ;

Посылки из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенного сбора №№4278, 4279 (второе чтение) без табачных правок;

Аграрные расписки №2805-д.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как и почему Рада проголосовала за закон об олигархах в первом чтении.