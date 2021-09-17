Представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде руководитель секретариата депутатской фракции партии "Слуги народа" Тарас Мельничук заболел Сovid-19 и попал в реанимацию.

Об этом председатель "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал во время брифинга перед заседанием Комитета Рады, пишет "Укринформ" в пятницу, 17 сентября.

"Тарас Мельничук находится в реанимации из-за Сovid-19. Это наш представитель Кабмина (в ВР - Ред.) и руководитель секретариата", - сообщил Арахамия.

Кроме того, Арахамия призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса для того, чтобы избежать протекания болезни в сложной форме.

Он также призвал украинцев вакцинироваться против COVID-19, чтобы уберечь себя от перенесения заболевания в осложненной форме.

Между тем, в Украине растет количество новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки, 16 сентября, общее число зараженных коронавирусом в стране выросло еще на 6 624 человека.

Однако не смотря на это, почти 60% украинцев не собираются вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, в Украине изменили "желтую" и "красную" зоны карантина.