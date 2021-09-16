В Ивано-Франковске, где учителям обещают премию за прививку от Covid-19, во время сессии городского совета в четверг, 16 сентября, вакцинировали от коронавируса депутатов.

Об этом сообщил в Фейсбуке мэр города Руслан Марцинкив, который ранее пригрозил уволить непривитых сотрудников горсовета.

Градоначальник заявил, что во время сессии горсовета он объявил перерыв на 15 минут, чтобы депутаты имели возможность вакцинироваться "на месте - чтобы далеко не ходить".

Также он напомнил, что в больницах города находятся 132 пациента с коронавирусом, 11 из которых - в реанимации.

"Поэтому таким жестом (вакцинацией депутатов - Ред.) мы покажем пример и свою ответственность", - добавил мэр города.

Ранее мы писали, что Руслан Марцинкив заявил, что первая женщина, которая сможет зачать ребенка после вакцинации от коронавируса, получит премию в 100 тысяч гривен. Однако потом он сказал, что пошутил.

Также сообщали, что, по данным на 8 сентября, в области провакцинировано всего 29% учителей. 15 школ на Прикарпатье иммунизировали своих педагогов на 80%.

Кроме того, напомним, что в Украине с 20 сентября усиливают карантин. Подробнее о том, какие изменения ждут жителей нашей страны можно почитать в отдельном материале.