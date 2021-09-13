Более 56% взрослого населения Украины не планирует в ближайшее время вакцинироваться против COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводили специалисты Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

В начале новой волны заболеваемости COVID-19 уровень вакцинации в Украине является крайне низким по сравнению с европейскими странами, говорится в исследовании. Данные опроса показывают долю вакцинированных от COVID-19 человек, почти идентичную с официальной статистикой, и составляют около 18% взрослого населения страны, которое постоянно проживает в Украине.

При этом отмечается, что низкие темпы вакцинации могут еще более затормозиться , если учитывать, что более 56% взрослого населения страны не планирует делать прививки в ближайшей перспективе. Также в исследовании указано, что респонденты, которые не болели COVID-19, прививаются или планируют прививаться значительно реже, чем те, которые уже перенесли эту болезнь.

Учитывая это, можно выделить основные проблемы процесса вакцинации в Украине:

Самый низкий уровень охвата вакцинацией наблюдается среди наиболее старшей категории украинцев, которые и находятся в зоне риска. По данным официальной статистики, на 6 сентября 2021, только 7,6% лиц, старше 80 лет, получили хотя бы одну дозу вакцины. В то же время, показатель для людей в возрасте 40-59 лет приближается к 20%. Больше всего вакцинированных среди молодежи 18-19 лет - 19,8%.

Что касается причин отказа от вакцинации, что большинство опрошенных (56,9%) считают, что вакцины от ковида еще недостаточно проверены.

48,9% напуганы побочными эффектами, а 35,9 обеспокоены навязыванием вакцинации со стороны государства.



Всеукраинское исследование было проведено в период 14-24 августа. В целом опросили 2001 респондента по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением оккупированных территорий). Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

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