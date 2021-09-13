В Черкасской облгосадминистрации не верят данным Минздрава Израиля, что на родину из украинской Умани привезли коронавирус около полутора тысяч паломников. По мнению местных чиновников, это или преувеличение, или недоразумение.

Об этом со ссылкой на начальника управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации Юрия Савенко пишет "Укринформ".

Данные о том, что 1 439 хасидов вернулись домой из Умани с коронавирусом, которые, ссылаясь на Минздрав страны, распространили израильские СМИ, в Черкасской ОГА подвергают сомнениям потому, что вспышки Covid-19 в городе, где гостили паломники, не наблюдается.

В Уманской РГА считают, что если бы из города в Израиль прибыло бы столько зараженных, то в Умани сейчас уже наблюдался мор. Об этом заявил глава районной государственной администрации Игорь Миклащук.

А руководитель Уманского городского центра первичной медико-санитарной помощи Юрий Пальчак говорит о том, что необходимо дождаться истечения инкубационного периода. Пока что с первого дня Рош ха-Шана прошла неделя, и вспышки в Умани нет. Также Пальчак заявил, что в городе тестирование на коронавирус проводили три лаборатории. Всего они подтвердили 102 случая болезни. В аэропорту "Борисполь" и в Израиле тесты делали другие учреждения.

Напомним, "Страна" писала о том, что 8 сентября хасиды начали уезжать из Умани после празднования еврейского Нового года.

Также мы подробно рассказывали о том, как в этом году хасиды отмечали еврейский Новый год в Умани.