В скором времени в Украине изменят правила карантина. Среди предлагаемых изменений к постановлению Кабинета министров о карантине - идеи позволить работать учреждениям, коллектив которых имеет ковид-сертификаты даже в том случае, если регион попадет в "красную" зону эпидемиологической опасности.

Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала в понедельник, 13 сентября.

Во время селекторного совещания под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, обсуждались нововведения в правила карантина, которые примут уже в ближайшее время.

Глава Минздрава Виктор Ляшко предложил, чтобы ограничения "желтой" и "красной" зоны карантина не действовали в тех объектах хозяйствования, в которых сотрудники и посетители имеют ковид-сертификаты, которые показывают, что владелец документа вакцинировался от коронавируса, недавно перенес заболевание или сделал ПЦР-тест и получил отрицательный результат в течение 72 часов.

"Чрезвычайно важно ускорить темпы вакцинации учителей и других работников учебных заведений. Профильные министерства должны активно проработать эту тему с регионами, ведь уже в ближайшее время страна перейдет в желтую зону", - в свою очередь сказал Шмыгаль.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что правоохранители активизируют проверки возможной фальсификации сертификатов вакцинации от коронавируса. Соответствующее поручение глава МВД Денис Монастырский дал Нацполиции. Проходят необходимые следственные действия по предупреждению таких правонарушений.

Напомним, перевести Украину из "зеленой" в "желтую" зону карантина власти планировали уже с 13 сентября, но решили отложить.

Также "Страна" подробно разбиралась, сколько школ продолжат работать в привычном режиме после усиления карантина и почему планы по вакцинации учителей во многих регионах не дотягивают до планки Минздрава.