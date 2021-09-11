В пятницу, 10 сентября, Дания стала первой европейской страной, которая сняла все коронавирусные ограничения и вернулась к жизни в том виде, какой она было до пандемии. Это решение правительство Дании одобрило еще в конце августа, объявив, что вирус уже не представляет критической угрозы для общества.

Об этом сообщает ВВС.

Теперь чтобы посетить ресторан, спортивный центр или ночной клуб в Дании, не нужен "ковидний паспорт", а детей не отправят домой, если они контактировали с зараженным. Карантин будет действовать исключительно для больных.

Работники могут возвращаться в офисы, а дети - в школы.

Другие скандинавские страны также намерены отменить коронавирусные ограничения до конца сентября.

Впрочем, ограничения для внешнего мира будут действовать и дальше. Те, кто приезжает в Данию из других стран, должны предоставить документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. В аэропортах маски также остаются обязательными.

В связи с отменой ограничений перед Художественным музеем в центре Копенгагена собралось много желающих насладиться искусством без масок и социального дистанцирования. К тому же по пятницам вход туда бесплатный.

"Вакцины и чрезвычайные усилия всех граждан Дании на протяжении долгого времени стали основой того, почему мы сильны", - объяснил в Twitter быстрое возвращение страны к нормальной жизни министр здравоохранения Магнус Хенике.

Эксперты же кроме вакцинации (в Дании полностью привиты более 80% людей старше 12 лет) называют еще одну причину - высокое доверие к власти.

Между тем в Украине наоборот собираются ввести карантин уже с 13 сентября.

Это связано с непрерывным ростом заражений коронавирусом.