Британцы начали массово отказываться от собак, купленных в период пандемии коронавируса ради возможности выйти с питомцем на улицу во время жесткого карантина. По данным благотворительного фонда Dogs Trust, в последние недели количество звонков с просьбой найти для собак новых хозяев возросло на 35%. Об этом сообщает ВВС.

В фонде считают, что жители Великобритании начали переосмысливать свою потребность в приобретенных животных, после того как коронавирусные ограничения в стране начали снимать. В частности, 19 июля правительство отменило большинство мер по предотвращению распространения COVID-19. У жителей появилась возможность вернуться на работу в офисы, посещать бары и ночные клубы и не соблюдать социальную дистанцию в большинстве общественных мест.

В начале эпидемии, когда британцы вынуждены были находиться дома, в стране резко вырос спрос на собак, а цена на них взлетела почти вдвое и составляла в среднем £1,9 тысяч ($2 630) за собаку.

"По мере того как обстоятельства владельцев меняются, щенки превращаются в шумных "подростков", а страна заново открывается, большинство хозяев вынуждены пересмотреть свое отношение к месту животного в их жизни", - сказал исполнительный директор благотворительной организации Оуэн Шарп.

В фонде прогнозируют надвигающийся кризис и в ближайшие месяцы ожидают наплыва собак, которых обещают взять на попечение.

Ранее "Страна" писала о том, что британский защитник животных вывез из Афганистана кошек и собак и погрустил в Твиттере об оставленных афганцах.

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