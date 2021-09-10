Министерство здравоохранения, которое ранее анонсировало ужесточение карантинных мер в Украине, будет просить Кабинет Министров провести внеочередное заседание. На нем рассмотрят вопрос изменений адаптивного карантина. В частности, перевод Украины в "желтую" зону.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Украина 24" в пятницу, 10 сентября.

По его словам, в настоящее время Минздрав работает над юридическими правками с Министерством юстиции, чтобы внести изменения в адаптивный карантин.

Как только ведомство получит от Минздрава заключение, то Ляшко обратится к премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы тот созвал внеочередное заседание Кабмина, где и рассмотрят вопрос о внесении изменений в постановление об адаптивном карантине.

В случае одобрения его правительством, постановление вступит в силу через неделю. Таким образом, у нацкомиссии ТЭБ и ЧС будут полномочия объявить в Украине желтый уровень эпидемической опасности.

Напомним, по словам главы Минздрава Виктора Ляшко, карантин в Украине могут усилить уже с понедельника, 13 сентября. Он добавил, что страна перейдет в желтую зону карантина. Далее регионы будут точечно адаптированы под оранжевую или красную зоны.

Между тем, в Кабмине хотят позволить работу общепиту в "красной" зоне при условии вакцинации работников.