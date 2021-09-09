Начиная с четверга, 9 сентября, Польша открыла свои границы для украинских туристов. Путешественники, которые уже переболели коронавирусом или прошли полный курс вакцинации освобождаются от карантина, однако прививки должны быть сделаны зарегистрированными в Европейском Союзе вакцинами, к которым не относится популярный в стране китайский CoronaVac.

Об этом сообщается на портале Министерства иностранных дел Украины.

С 9 сентября украинцев добавили в список тех, кому разрешено въезжать в Польшу, в том числе и с целью туризма. После пересечения границы освобождаются те, кто уже переболел коронавирусом и может это документально подтвердить.

Также не проходить карантин смогут украинцы, которые вакцинировались от коронавируса и имеют при себе документальное подтверждение этому на английском / польском языке. Но, как уточняет портал TripAdvisor, прививки должны быть сделаны зарегистрированными в ЕС вакцинами (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson). Китайский препарат CoronaVac, который применяется в Украине, к ним не относится.

"Срок 10-дневного карантина будет сокращен, при наличии отрицательного результата теста на SARS-Cov-2, выполненного не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши", - сказано в сообщении.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, почему в Евросоюзе до сих пор не разрешен китайский CoronaVac.

Напомним, Турция вводит обязательные ПЦР-тесты для невакцинированных туристов с 6 сентября.