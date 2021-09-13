Кабмин анонсировал изменение правил карантина в Украине

На этой неделе Кабмин анонсировал изменение правил карантина, после чего в течение 7 дней вся страна будет переведена в желтую зону.

Из того, что известно по этим изменениям, передает Телеграм-канал "Политика "Страны":

будут большие поблажки для вакцинированных.





при условии вакцинации персонала двумя прививками рестораны и торговые центры продолжат работу даже в красных зонах.





также все идет к тому, что в красных зонах в рестораны будут пускать только вакцинированных двумя дозами либо переболевших. Возможно также и по тестам.





в желтых зонах могут снять ограничения на массовые мероприятия и по заполняемости кинотеатров при условии, если и персонал, и клиенты привиты хотя бы одной дозой вакцины.

Из непонятного пока:

неясен минимально необходимый процент привитых в сфере услуг, чтоб заведения продолжали работать в красных зонах,





будет ли отменно требование к вакцинации 80% учителей в жёлтых зонах для продолжения очного обучения. Практически нигде такого процента привитых учителей нет, а потому после перевода Украины в желтую зону фактически все школы должны будут перейти на дистанционку, что озлобит родителей. Поэтому ходят слухи, что эту норму отменят (или уменьшат порог), но четкого решения ещё нет.

Напомним, на прошлой неделе Минздрав отложил переход страны в "желтую" зону, который планировался на 13 сентября.

Также мы сообщали, что показатели Covid-госпитализации превышены в двух областях Украины.