В понедельник, 13 сентября, обнародованы свежие данные по эпидситуации в Украине, связанной с эпидемией коронавирусной инфекции. Итак, за истекшие сутки общее число зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 1 205 человек.

Напомним, что вчера, 12 сентября официально было выявлено 2 196 новых случаев заражений. Таким образом, в сравнении с минувшими сутками, число выявленных заражений упало на 991 человека. Это традиционное падение после выходных.

Умерли за минувшие сутки 18 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 54 360).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в сети.

Выздоровели за отчетные сутки 758 человек (с начала эпидемии 2 221 868 пациентов - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 149 детей и 23 медиков.

По регионам страны ситуация такова: город Киев (официально за сутки выявлены 166 новых зараженных), Тернопольская область (148 зараженных за сутки), Черновицкая область (120), Житомирская область (88) и Львовская область (86).

Ранее мы рассказывали, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков тоже не избежал заражения коронавирусом. Болезнь главы парламента протекает в легкой форме, но может внести некоторые свои коррективы в ход политических процессов в стране.