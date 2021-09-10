Невакцинированные люди в 11 раз чаще умирают от COVID-19, чем прошедшие полный курс иммунизации против коронавируса.

Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на результаты исследования американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Исследование CDC охватило более 600 тысяч человек в 13 регионах и также показало, что непривитые более чем в 10 раз чаще попадают в больницы и в 4,5 раза чаще заражаются коронавирусом. Эти цифры доказывают, что вакцины защищают от смерти и госпитализации.

Однако исследование также дают основания полагать, что эффективность вакцин среди пожилого населения начинает снижаться. Для пациентов в отделениях неотложной помощи и в больницах девяти штатов эффективность среди лиц в возрасте старше 75 лет составила 76 процентов, а среди людей от 18 до 74 лет достигла 89 процентов.

Результаты исследования появились через день после того, как президент США Джо Байден объявил о новом правиле, согласно которому в частных компаниях со штатом в 100 и более сотрудников все обязаны привиться или же регулярно сдавать тесты на коронавирус.

Всего в США 75 процентов взрослых получили хотя бы одну дозу прививки. Однако доля непривитых продолжает влиять на динамику пандемии в США, причем невакцинированные составляют почти все случаи госпитализации и смертей.

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