Все находящиеся в Украине на законных основаниях иностранцы и лица без гражданства имеют право на бесплатное получение вакцины от COVID-19 и могут сделать прививки по той же процедуре, что и украинские граждане. Об этом Минздрав сообщил на своей странице в соцсети.

Медики напомнили, что иностранцы могут записаться на прививку в ближайший пункт или центр вакцинации. Это можно сделать онлайн или по телефону.

"Право на бесплатную прививку, имеют иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, и лица, признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

Для иностранцев и лиц без гражданства, которые временно находятся на территории Украины, медицинские услуги должны покрываться за счет собственных средств, средств добровольного медицинского страхования или других источников, не запрещенных законодательством. Сама вакцина от COVID-19 является бесплатной", - говорится в сообщении.

После первой дозы вакцины иностранцы получают справку 063/о "Карта профилактических прививок". А вакцинированные двумя дозами противоковидного препарата могут получить Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19. Его можно получить у врача, который проводил прививки, или у семейного врача, если с ним заключена декларация.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав готовится ввести в Украине зеленые и желтые сертификаты вакцинации от коронавируса.

Также о в Минздраве рассказали, что делать, когда у сертификата о вакцинации истечет полугодичный срок действия.