Американская фармацевтическая компания Moderna 9 сентября объявила, что разрабатывает вакцину, которая одновременно защитит от COVID-19 и сезонного гриппа. Международная компания Novavax с офисами в США, Швеции и Чехии уже проводит испытания такой вакцины.

Об этом сообщает Reuters.

По словам представителей Moderna Inc, их единая вакцина будет сочетать бустерную дозу против коронавируса с прививкой от гриппа. Также в компании надеются ежегодно выпускать вакцины против респираторно-синцитиального вируса (вид вирусов, вызывающих инфекции дыхательных путей) и других респираторных заболеваний. Компания уже проводит клинические испытания вакцины против респираторно-синцитиального вируса у пожилых людей.

Главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель заявил, что компания может первой выйти на рынок с подобными предложениями.

Эксперты ожидают, что клинические испытания комбинированных вакцин Moderna начнутся в течение ближайших 6-12 месяцев.

Между тем компания Novavax Inc на день раньше Moderna заявила, что приступила в Австралии к раннему этапу исследования своих комбинированных прививок от гриппа и COVID-19.

В испытании участвуют 640 здоровых взрослых в возрасте от 50 до 70 лет, либо раньше переболевшие COVID-19, либо получившие вакцину против коронавируса не менее чем за восемь недель до начала исследования.

Участники испытаний получат комбинацию вакцины от COVID-19 и вакцины NanoFlu от гриппа, а также бустер.

Ранее "Страна" рассказывала, что выработка антител к коронавирусу после уколом Moderna выше, чем после прививки препаратом Pfizer.

Мы также писали, что Moderna объявила набор добровольцев для клинических испытаний мРНК-вакцины от ВИЧ.