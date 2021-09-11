Состоянием на сегодняшнее утро, 11 сентября, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. В то же время в двух областях зафиксирован высокий показатель динамики уровня госпитализации.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

В Волынской области два дня подряд превышается показатель динамики уровня госпитализации. Сегодня он находится на отметке 53,4%.

Также почти две недели высокая динамика госпитализаций больных COVID-19 наблюдается во Львовской области. На данный момент этот показатель составляет 64,7%.

При этом норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на коронавирус должна быть до 50%.

Как сообщалось, в Украине за сутки было выявлено 3869 новых случаев коронавируса

Напомним, в столичном метро вводят ограничения на вход после роста числа больных коронавирусом. В Киевском метро вводят ограничения из-за коронавируса. Теперь в пиковые часы метро будет работать с ограничениями на вход.

"Это позволяет уменьшить скопления внутри станций. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и оплачивайте бесконтактно", - сообщает пресс-служба метрополитена