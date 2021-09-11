В Украине 3 869 новых случаев коронавируса за сутки. Днем ранее коронавирус был обнаружен у 3 615 человек

В частности, заболели 387 детей и 76 медработников.

Также за прошедшие сутки:

госпитализированы - 1102 человека;

летальных случаев - 69;

выздоровели - 1738 человек;

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано Львовской (379), в г.. Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 370 случаев;

Винницкая область - 77 случаев;

Волынская область - 89 случаев;

Днепропетровская область - 278 случаев;

Донецкая область - 188 случаев;

Житомирская область - 162 случая;

Закарпатская область - 38 случаев;

Запорожская область - 186 случаев;

Ивано-Франковская область - 118 случаев;

Киевская область - 149 случаев;

Кировоградская область - 22 случая;

Луганская область - 131 случай;

Львовская область - 379 случаев;

Николаевская область - 49 случаев;

Одесская область - 215 случаев;

Полтавская область - 82 случая;

Ровенская область - 110 случаев;

Сумская область - 91 случай;

Тернопольская область - 135 случаев;

Харьковская область - 341 случай;

Херсонская область - 67 случаев;

Хмельницкая область - 119 случаев;

Черкасская область - 124 случая;

Черновицкая область - 251 случай;

Черниговская область - 98 случаев.

Напомним, 6 сентября в Украине было выявлено всего 773 новых случая инфицирования. После этого статистика пошла в резкий рост

7 сентября число заболевших выросло еще на 2 197 человек.

В среду, 8 сентября, ковидная статистика по Украине в очередной раз была обновлена. За сутки общее число зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 2 772 человек.

9 сентября официально было выявлено 3 663 новых случая заражений.

Перед выходными, в пятницу 10 сентября, общее число зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 3 615 человека. (В пятницу число выявленных заражений впервые за несколько дней упало на 48 человек).