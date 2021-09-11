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В Украине 3 869 новых случаев коронавируса за сутки. Днем ранее коронавирус был обнаружен у 3 615 человек

В частности, заболели 387 детей и 76 медработников.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализированы - 1102 человека;
  • летальных случаев - 69;
  • выздоровели - 1738 человек;

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано Львовской (379), в г.. Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев - 370 случаев;
  • Винницкая область - 77 случаев;
  • Волынская область - 89 случаев;
  • Днепропетровская область - 278 случаев;
  • Донецкая область - 188 случаев;
  • Житомирская область - 162 случая;
  • Закарпатская область - 38 случаев;
  • Запорожская область - 186 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 118 случаев;
  • Киевская область - 149 случаев;
  • Кировоградская область - 22 случая;
  • Луганская область - 131 случай;
  • Львовская область - 379 случаев;
  • Николаевская область - 49 случаев;
  • Одесская область - 215 случаев;
  • Полтавская область - 82 случая;
  • Ровенская область - 110 случаев;
  • Сумская область - 91 случай;
  • Тернопольская область - 135 случаев;
  • Харьковская область - 341 случай;
  • Херсонская область - 67 случаев;
  • Хмельницкая область - 119 случаев;
  • Черкасская область - 124 случая;
  • Черновицкая область - 251 случай;
  • Черниговская область - 98 случаев.

Напомним, 6 сентября в Украине было выявлено всего 773 новых случая инфицирования. После этого статистика пошла в резкий рост

7 сентября число заболевших выросло еще на 2 197 человек

В среду, 8 сентября, ковидная статистика по Украине в очередной раз была обновлена. За сутки общее число зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 2 772 человек. 

9 сентября официально было выявлено 3 663 новых случая заражений.

Перед выходными, в пятницу 10 сентября, общее число зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 3 615 человека. (В пятницу число выявленных заражений впервые за несколько дней упало на 48 человек).

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