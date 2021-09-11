Пятые сутки роста. В Украине 3869 новых случаев коронавируса
В Украине 3 869 новых случаев коронавируса за сутки. Днем ранее коронавирус был обнаружен у 3 615 человек
В частности, заболели 387 детей и 76 медработников.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализированы - 1102 человека;
- летальных случаев - 69;
- выздоровели - 1738 человек;
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано Львовской (379), в г.. Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев - 370 случаев;
- Винницкая область - 77 случаев;
- Волынская область - 89 случаев;
- Днепропетровская область - 278 случаев;
- Донецкая область - 188 случаев;
- Житомирская область - 162 случая;
- Закарпатская область - 38 случаев;
- Запорожская область - 186 случаев;
- Ивано-Франковская область - 118 случаев;
- Киевская область - 149 случаев;
- Кировоградская область - 22 случая;
- Луганская область - 131 случай;
- Львовская область - 379 случаев;
- Николаевская область - 49 случаев;
- Одесская область - 215 случаев;
- Полтавская область - 82 случая;
- Ровенская область - 110 случаев;
- Сумская область - 91 случай;
- Тернопольская область - 135 случаев;
- Харьковская область - 341 случай;
- Херсонская область - 67 случаев;
- Хмельницкая область - 119 случаев;
- Черкасская область - 124 случая;
- Черновицкая область - 251 случай;
- Черниговская область - 98 случаев.
Напомним, 6 сентября в Украине было выявлено всего 773 новых случая инфицирования. После этого статистика пошла в резкий рост
7 сентября число заболевших выросло еще на 2 197 человек.
В среду, 8 сентября, ковидная статистика по Украине в очередной раз была обновлена. За сутки общее число зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 2 772 человек.
9 сентября официально было выявлено 3 663 новых случая заражений.
Перед выходными, в пятницу 10 сентября, общее число зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 3 615 человека. (В пятницу число выявленных заражений впервые за несколько дней упало на 48 человек).