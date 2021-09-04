Российский врач-кардиолог высшей категории назвала жалобы и симптомы, благодаря которым можно понять, что у пациента постковидный синдром.

Об этом Юлия Лоцманова рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам кардиолога, общепринятые жалобы и симптомы, которые имеют связь с Covid-19 длятся 12 недель и более, помогут диагностировать постковидный синдром. Однако для этого потребуется сдача ряда анализов.

Одним из самых нужных и значимых анализов является маркер воспаления. К примеру, С-реактивный белок. По словам Лоцмановой, анализы, имеющие прогностическое значение наших пациентов - феритин.

Также важна свертывающая система крови и маркер возможных тромботических осложнений - D-димер.

Врач, в свою очередь, советует пациентам обратить свое внимание на уровень тропонина и электролитов. А также проверить гормоны щитовидной железы и витамин D.

Однако, по мнению кардиолога, для полного понимания, какие анализы нужно сдать, стоит обратиться к врачу.

Ранее "Страна" сообщала о необходимости отдельного лечения постковидного синдрома. Среди пациентов, у которых был Covid-19, чаще всего появляются жалобы на быструю утомляемость, респираторные симптомы и неврологические проблемы.

Также напомним, как пережить постковидный синдром. По словам Евгения Комаровского, в первую очередь должны помочь стабильная физическая нагрузка и пребывание на свежем воздухе.