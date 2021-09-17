В пятницу, 17 сентября, появились свежие данные по эпидемиологической ситуации в Украине, связанной с эпидемией коронавируса. За минувшие сутки общее число зараженных коронавирусом в стране выросло еще на 6 624 человека.

Напомним, что вчера, 16 сентября в стране официально было выявлено 5 744 новых случая заражений. Таким образом, в сравнении с минувшими сутками, общее число официально инфицированных увеличилось на 880 человек.

Умерли за минувшие сутки 99 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 54 750).

Об этом передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 1 914 человек (с начала эпидемии 2 228 543- Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 677 детей и 105 медиков.

В регионах Украины эпидситуация по данным на 08.13 17 сентября такова: город Киев (официально за сутки выявлены 426 новых зараженных), Львовская область (644), Одесская область (530) и Днепропетровская область (426).

В целом на планете, по данным университета Джона Хопкинса на утро 17 сентября, число зараженных достигло отметки в 227 020 735 человек.

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