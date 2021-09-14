Кинорежиссер Андрей Звягинцев лечится в Германии от последствий коронавируса и находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники.

При этом, в близком окружении режиссера опровергают распространенную в Телеграм-каналах информацию о том, что Звягинцев "находится при смерти".

"На данный момент об угрозе жизни речи не идет", - отметил инсайдер.

Например, в Телеграм-канале "Героиня Татлера" заявляют, что "в Берлине уже не первую неделю балансирует на грани жизни и смерти режиссер Андрей Звягинцев" с последствиями COVID-19.

В тоже время, по данным Телеграм-канале Baza, в июле у Андрея Звягинцева было поражено 90 процентов легких.

В том же месяце режиссера госпитализировали в Федеральный научно-клинический центр ФМБА. Звягинцев тяжело переносил болезнь, поэтому провел в центре месяц. Позже он был переведен в городскую больницу имени Давыдовского. Именно там у него диагностировали почти 90% поражение легких.

Сейчас Звягинцев лечится в Германии. Там у режиссера повторно взяли анализы на COVID-19, которые теперь показывают отрицательный результат. Однако, его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

Последний фильм Звягинцева "Нелюбовь" вышел в 2017 году и получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Это стало третьей наградой для режиссера на фестивале.

Ранее, в 2011 году он получил главный приз в категории "Особый взгляд" за ленту "Елена". В 2014 году его картину "Левиафан" удостоили премии "За лучший сценарий".

Ранее мы писали о том, что 8сентября российский телеведущий Дмитрий Киселев был госпитализирован в больницу с коронавирусной инфекцией.

Кроме этого, один из основателей российской группы "Смысловые галлюцинации" 48-летний Владимир Бурдин госпитализирован в 14-ю больницу Екатеринбурга. У него 80%-ное поражение легких, сопровождающееся нарушением работы мозга.